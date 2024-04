¿Es TikTok más "tóxica y adictiva" que otras redes sociales? Por qué la UE la tiene en el punto de mira

A TikTok se le han vuelto a acumular esta semana los frentes abiertos tanto en Bruselas como en Washington. A pesar de ser imprescindible en los móviles de la generación Z —los nacidos entre 1994 y 2010—, de sus cifras exorbitantes de usuarios y de que ya es referente para ser copiado por otras aplicaciones, los Gobiernos de medio mundo siguen mirando de reojo y con recelo a esta plataforma de origen chino y propiedad de ByteDance, fundada por Zhang Yiming y con sede en Pekín. ¿Qué ha pasado exactamente estos últimos días?

El pasado lunes, la UE movía ficha con la apertura de un nuevo requerimiento formal por considerar tan "tóxico y adictivo como los cigarrillos" a TikTok Lite, el nuevo servicio que acababa de lanzar en España y Francia con un programa de recompensas, que provocó que este mismo miércoles la tecnológica decidiese suspender su aplicación para calmar las aguas. Mientras, casi de forma simultánea, en EEUU, el Senado daba finalmente luz verde este miércoles a una nueva ley que obliga a ByteDance en nueve meses a vender la plataforma como camino para evitar la prohibición. Aunque parezca que ambas noticias se hayan contado y que estamos en un dejá vù con aroma a 2020 o 2023, lo cierto es que no.

Vayamos por partes.

La suspensión de TikTok Lite

La Comisión Europea abrió el lunes un segundo procedimiento formal contra TikTok en virtud de la nueva ley de Servicios Digitales. "TikTok Lite ha hecho saltar todas las alarmas y con razón", reconoce Ferran Lalueza, profesor de Comunicación y Social Media de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Aunque la red social ya está siendo investigada por la falta de mecanismos eficaces de verificación de edad y su presunto diseño adictivo, Bruselas movía ahora ficha contra TikTok Lite, una nueva app del gigante chino que lanzó en Francia y España este mismo mes de abril y que funciona como la original pero el añadido de que los usuarios ganan puntos que se pueden convertir en dinero completando tareas como iniciar sesión, ver vídeos o dar me gustas a contenidos. "TikTok siempre ha hecho un gran esfuerzo para retener a los usuarios, en este caso el esfuerzo es explícito y tangible ya que se recompensa el uso, la interacción y la recomendación de la plataforma", indica Lalueza.

En concreto, por ejemplo, daban 800 puntos —0,08 euros— por registrarse o 90.000 puntos —9 euros— por invitar a un amigo. Según publicó Le Monde, una hora en la plataforma equivaldría a 3.600 puntos —0,36 euros—. Estos puntos se pueden canjear por vales de Amazon, tarjetas de regalo a través de PayPal o monedas de TikTok que se pueden gastar en propinas a los creadores.

La red social china, sostiene Lalueza, "siempre ha jugado con esa retención del usuario que le ha valido acusaciones de ser adictiva. Sin embargo, con TikTok Lite "lo traspasa completamente": "Lo que quiere es conseguir la máxima implicación del usuario, la máxima dedicación y la recomendación para conseguir nuevos usuarios".

Sin evaluación de riesgos

En concreto, la Comisión Europea señalaba varios problemas. El primero era que TikTok no había presentado un informe de evaluación de riesgo antes de lanzar cualquier nueva funcionalidad. "Era necesario un estudio previo en el que hubiese destacado los efectos negativos en la salud al ser una obligación de la ley de Servicios Digitales para las plataformas de gran tamaño", asegura Carlos Azcarate Revilla, legal counsel en Legal Army.

"Es lo que más ha preocupado a la UE porque la nueva ley lo establece. Estamos ante un incumplimiento legal y esto pasa por delante de cualquier otra consideración", reconoce Lalueza. Este experto argumenta que "si no hubiera movido ficha realmente hubiera sido escandaloso ya que sería como un reconocimiento de que las tecnológicas van por libre y no cumplen la ley como cualquier otra entidad o cualquier otro ciudadano".

El problema de las recompensas

El segundo era el propio programa de tareas y recompensas. "Traslada la voluntad de TikTok de retener a los usuarios el máximo tiempo posible y hacer que estén enormemente pendientes y dependientes", explica Lalueza que detalla que aunque no implica "nada nuevo bajo el sol" sí que supone una "nueva manera de conseguirlo" que es "descarada y muy evidente".

Para Azcarate Revilla, este sistema de recompensas de TikTok Lite es "lo que lo distingue de su competidora Instagram o de su sistema de base en los que realmente no existe un incentivo activo a permanecer en la plataforma, más allá de la propia estructura y de los creadores de contenidos que son expuestos". No obstante, esto sería un "componente pasivo" y no tendría "el mismo calado a nivel conductual, según parece intuir la Comisión".

Para la propia institución, la nueva app "se ha lanzado sin una evaluación previa y diligente de los riesgos de entraña, en particular los relacionados para mitigar los riesgos". Además, según apuntó en un comunicado, "tendrá un impacto crítico en los riesgos sistémicos", en particular, "efectos negativos sobre la salud mental", sobre todo entre los menores.

Sin mecanismos "eficaces" de verificación de edad

Y, por último, la ausencia de mecanismos "eficaces" de verificación de edad. "No escatimaremos esfuerzos para proteger a nuestros niños", puntualizó el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton. Aunque, tal y como destaca Lalueza, este "no es un problema específico de TikTok Lite" ya que lo sufren la mayoría de las redes sociales, lo cierto es que en este caso "dar recompensas económicas a menores de edad por estar usando la plataforma sería una cosa absolutamente inconcebible".

La edad mínima para usar TikTok Lite es de 13 años, aunque solo los mayores de 18 pueden participar en el programa de recompensas. Para comprobar la edad, recurre a métodos como una estimación de la edad vía selfie, una foto del DNI o la verificación con una tarjeta de crédito. "Se ha establecido una salvaguarda, pero en el momento en el que no hay mecanismos fiables para verificar la edad real del usuario, se queda en papel mojado", reconoce Lalueza ya que los menores pueden terminar en esta app.

¿Es suficiente la suspensión?

Ante estos tres problemas, la Comisión Europea daba entonces a TikTok hasta este jueves para enviar la documentación si no se podía enfrentar a las multas que establece la ley de Servicios Digitales. Sin embargo, este plazo no llegó a cumplirse ya que la tecnológica anunció este mismo miércoles que suspendían "voluntariamente" las funciones de recompensas. No obstante, este servicio de recompensas estará aún activo varios días en aquellos dispositivos con la app descargada y los usuarios tendrán un mes para canjear el dinero.

¿Será suficiente esta pausa? "De acuerdo con el artículo 71 del reglamento si, durante los procedimientos llevados a cabo por la Comisión Europea, la plataforma asume compromisos que garanticen su cumplimiento, la UE podrá declarar dichos compromisos como vinculantes y no proseguir con el procedimiento siempre que considere que no existen motivos adicionales para actuar", indica Azcarate Revilla. Eso sí, tal y como advierte este asesor jurídico, Bruselas considerase que no son suficientes podrá "continuar con el procedimiento abierto" e "imponer sanciones y multas coercitivas hasta que se cumpla con la normativa pertinente".

"Tan tóxico y adictivo como los cigarrillos light"

Por ahora, desde Bruselas, el comisario Breton explicó en X que toman nota del anuncio, aunque las investigaciones continúan en marcha. "Nuestros hijos no son conejillos de indias para las redes sociales", escribió.

Ya en el primer comunicado, Breton dejó claro que "las transmisiones interminables de vídeos cortos y de ritmo rápido pueden considerarse divertidas, pero también exponen a nuestros hijos a riesgos de adicción, ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, baja capacidad de atención…". Previamente, ya había afirmado que en la UE sospechaban que "TikTok Lite podría ser tan tóxico y adictivo como los cigarrillos light".

Ante estas palabras gruesas, la pregunta es evidente: ¿es más adictiva y tóxica tal y como dice la UE que otras redes sociales como el propio TikTok, Instagram o X?

"La Comisión no ha considerado, por el momento, que TikTok en sí mismo sea adictivo, pero la nueva funcionalidad por la cual recompensa a sus usuarios por consumir más contenido puede suponer animar a los usuarios a permanecer en la app durante horas para obtener la siguiente recompensa", reconoce Azcarate Revilla.

Para Lalueza es claro que sí que es más adictiva porque es "buenísima, tanto que asusta, en captar los gustos, las preferencias del usuario" y "las capta con una finura extrema". "Es un punto o dos más adictivo que otras plataformas que se queden a la zaga y que, de hecho, están a marchas forzadas copiando algunas de las cosas que ya se hacen en TikTok. Va algunos pasos por delante en captar la atención del usuario y en suministrarle de manera ilimitada, sin fin y gracias a ese scroll infinito, contenidos que encajen con esas preferencias y con esos gustos que le tiene ahí enganchado", sostiene este profesor. Estos conocimientos trasladados a una app que incluye pagos es un verdadero riesgo.

Más dudas tiene este experto con respecto a la toxicidad. Aunque ahora sabemos gracias a Frances Haugen que las tecnológicas son más que conscientes de su potencial dañino sobre todo para los más jóvenes y que no hacen nada para solucionarlos, lo cierto es que para Lalueza no es sencillo "hacer una valoración de si los contenidos que circulan en TikTok son más tóxicos que los que circulan en Instagram". "Hay un elemento que sí que es importante tener en cuenta y es que resulta muy atractivo para el público infantil, que es particularmente vulnerable", recuerda este profesor.

¿Cuenta atrás para un bloqueo de TikTok en EEUU?

Pero los problemas para TikTok no se acaban en la UE. En EEUU, el presidente Joe Biden ya ha firmado la ley que permitirá bloquear la red social por "seguridad nacional". Con 170 millones de usuarios estadounidenses, sigue así el camino de otros países en los que está prohibida como Irán, Nepal, Afganistán o Somalia. Sin olvidarse de que a lo largo de 2023, gobiernos como el de Reino Unido o la Comisión Europea prohibieron su uso en dispositivos de trabajo de los funcionarios.

Dentro de una serie de medidas relacionadas con las ayudas militares a Ucrania, Israel y Taiwán, la nueva legislación logró un apoyo mayoritario de ambos partidos, tanto demócratas como republicanos, con 79 votos a favor y solo 18 en contra en el Senado. ¿Los motivos? "Responde a preocupaciones en relación a temas de seguridad y transmisión de datos a China", explica Azcarate Revilla.

Trump ya lo intentó en 2020

TikTok se enfrenta así a una situación que le suena: en 2020, Donald Trump ya intentó sin éxito prohibir la aplicación. En aquella ocasión lo hizo con una orden ejecutiva revocada por el propio presidente Biden. Las diferencias son sustanciales.

Primero, según detalla Azcarate Revilla, es la emisión de las mismas. "La orden se emite por el poder ejecutivo, mientras que la ley es promulgada por el legislativo", asegura.

Segundo, y aquí lo fundamental, es el ámbito de aplicación. "Una executive order tiene un ámbito limitado a las agencias federales y sus empleados públicos, mientras que una ley aplica a todo tipo de ciudadanos", indica Azcarate Revilla.

Y tercero y último: cómo se pueden revocar. Mientras que una orden ejecutivo pueden ser revocadas tanto por el siguiente presidente, como por el Congreso o por los propios tribunales. En cambio, una ley sólo puede ser "únicamente sustituida por una ley posterior o que un tribunal federal o estatal declare dicha legislación como contraria a la Constitución". En este caso, sería el Tribunal Supremo el encargado.

Para TikTok está ley es "inconstitucional"

En lo que coinciden ambas es que tanto entonces como ahora, la Primera Enmienda puede ser una gran aliada para TikTok ya que protege, entre otras cosas, la libertad de expresión. Desde la tecnológica china, defienden ahora que esta ley es "inconstitucional" y que la impugnarán ante los tribunales: "Creemos que los hechos y la ley están claramente de nuestro lado y, en última instancia, prevaleceremos. El hecho es que hemos invertido miles de millones de dólares para conservar los datos de los usuarios en Estados Unidos seguros, y nuestra plataforma está libre de influencias y manipulaciones externas. Esta prohibición devastará a siete millones de empresas y silenciará a 170 millones de estadounidenses". El propio director ejecutivo de la red social, Shou Zi Chew, explicó en un vídeo que "no iremos a ninguna parte": "Estamos confiados y seguiremos luchando por tus derechos en los tribunales".

No obstante, tal y como apunta CNN, una impugnación judicial podría llevar a que la medida se bloquee temporalmente mientras se desarrolla el litigio, probablemente durante varios años. A la espera de lo que se decida en los juzgados, a TikTok le quedan por delante 270 días, o nueves meses, para venderla a una empresa estadounidense. Si no efectúa esta venta, la app será bloqueada tanto de las tiendas de aplicaciones como de los proveedores de Internet.

Posibles compradores y una campaña a la vuelta de la esquina

TikTok, el arma secreta de la extrema derecha para conquistar el voto joven en las elecciones europeas Ver más

Valorada en 268.000 millones de dólares por ByteDance, Microsoft y Oracle fueron dos de las candidatas que se ofrecieron para comprar la red social en 2020. Ahora, Sam Altman, uno de los fundadores de OpenAI, la matriz de ChatGPT, estaría interesado en formar parte de una combinación de inversores, según publicó Business Insider.

Mientras la tecnológica bajara sus posibilidades, tendrá antes una cita clave el próximo noviembre: las elecciones presidenciales en EEUU. Después de conocerse este mismo mes de marzo un informe de la inteligencia estadounidense apuntó que China utilizó TikTok para influir en los comicios de mitad de mandato en 2022, ninguno de los dos candidatos para ocupar la Casa Blanca se baja del carro de la aplicación.

Según publicó Politico, la campaña de Biden confirmó que seguirán en la red social china aunque con "medidas de seguridad mejoras". Por su parte, Trump criticó esta misma semana a su oponente por este bloqueo, olvidándose de su intento en 2020: "Para que todo el mundo lo sepa, especialmente los jóvenes, el corrupto Biden es el responsable de prohibir TikTok".