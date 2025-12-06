Cazan en Perú a 'Chuki', acusado de matar a una menor de 16 años y meterla en una maleta en Leganés

Agentes de la de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional de Perú, con apoyo de Interpol, han detenido en Lima a Christian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki', sobre quien pesaba una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades españolas. Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional de España han permitido su localización 15 años después de huir tras, presuntamente, asesinar a su exnovia en 2010. El cadáver de la joven fue localizado en una maleta en un contenedor de localidad madrileña de Leganés.

Los hechos por los que se le buscaba ocurrieron el día 10 de noviembre de 2010, cuando fue asesinada Silvia Rodríguez Fernández, una menor de 16 años y expareja del ahora detenido, en la localidad de Leganés. El cadáver de la menor fue introducido en una maleta de color verde militar para después ser arrojado en unos contenedores cercanos al lugar de los hechos. Christian se convirtió en el principal sospechoso al ser visto por varios testigos oculares cuando sostenía la citada maleta, entre otras pruebas de peso que apuntaban a que era el responsable del crimen.

Tras un exhaustivo análisis de la información relacionada con el sospechoso se pudo establecer un vínculo que le situaría en Perú. Paralelamente, a través de los canales de cooperación policial internacional, se incorporó al fugitivo a El PAcCTO, promovido por Interpol, que impulsa la búsqueda y detención de aquellos fugitivos de mayor calado con posible ubicación en los países de ámbito iberoamericano. Además se le incluyó en la lista Europe's Most Wanted de Europol como uno de los fugitivos más buscados de Europa.

Teniendo en cuenta la prescripción próxima del delito, se solicitó la colaboración de la Sección de Análisis de la Conducta de la Policía Nacional, gracias a cuyas gestiones con el entorno del fugado se pudo confirmar su huida hacia su país natal, donde podría estar recibiendo sustento por parte de varios familiares en Lima.

Este viernes, las autoridades policiales peruanas informaron que habían logrado identificar la filiación fraudulenta usada por el fugitivo con la que había estado residiendo en Perú todos estos años. Se coordinaron las gestiones oportunas para la localizar a esta persona, teniendo un resultado positivo. Tras una comprobación de la reseña decadactilar se verificó fehacientemente su identidad, por lo que fue detenido poniendo fin a 15 años de fuga.