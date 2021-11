Iñaki Gabilondo, Ana Peleteiro, Juan Diego Botto y las trabajadoras de residencias, reconocidos con los Premios infoLibre 2021

Publicada el 21/11/2021 a las 06:00

Destacan en su labor profesional y, a través de su trabajo lleno de compromiso y valores, inspiran a toda la sociedad. Por eso hemos decidido reconocerlos con los primeros Premios infoLibre. Se entregarán este jueves 25 de noviembre en una gala muy especial que además propiciará el encuentro de toda la redacción tras lo peor de la pandemia con socias y socios del periódico, colaboradores y representantes públicos.

Los premiados son Iñaki Gabilondo (Premio infoLibre 2021); Ana Peleteiro (Premio a la Igualdad); Juan Diego Botto (Premio a la Cultura); Sonia Jalda, portavoz de la Asociación Trega, en representación de las trabajadoras de residencias (Premio al Compromiso social); y nuestro socio César Moya Villasante (Premio a los Librepensadores). La ceremonia tendrá lugar a las 19:30 en el Ateneo de Madrid, una institución de referencia con más de 200 años de historia.

Los galardonados con los Premios infoLibre, organizados con la colaboración de Fundación La Caixa, se decidieron tras recoger las propuestas realizadas desde la Redacción por un jurado compuesto por el comité de dirección de infoLibre (Jesús Maraña, director editorial; Daniel Basteiro, director; Evangelina Casullo, CDO; y Manuel Rico, director de investigación) y algunas de las firmas de este diario, como Luis García Montero, Helena Resano, Luis Arroyo y Cristina Monge. El objetivo es reconocer a personas, entidades e instituciones que a lo largo del último año han destacado a través de alguna de sus iniciativas, acciones o proyectos.

Iñaki Gabilondo (Donostia, 1942) se despidió de los micrófonos el 21 de septiembre en una emotiva entrevista en Hora 25, el programa de la Ser que presentó durante tres años en plena Transición. "Hacerse mayor es un proceso de despedida. Voy a cumplir 79 años. Estaba claro que esto se acababa ya y me estaba aburriendo de mí", aseguró. El maestro de periodistas reflexionó sobre el momento que vive su profesión. "La gente ha descubierto que el periodismo es imprescindible en defensa propia –explicó–, antes a lo mejor no se había dado cuenta. Ya sabe que necesita pozos de agua potable informativa". Gabilondo es a estas alturas una de las figuras más importantes de la comunicación en España. En 1963 se estrenó en Radio Popular de San Sebastián como locutor y llegó a dirigir la emisora a los 27 años. Su ascenso profesional se consolidó al pasar a la Ser, cadena en la que fue responsable de las emisoras de San Sebastián y Sevilla hasta que en 1978 llegó a Madrid para dirigir Hora 25. Pocos años después fue nombrado director de informativos de TVE, desde donde vivió y presentó en directo el fallido golpe de estado del 23F. En septiembre de 1986 regresó a la Ser con Hoy por hoy, el programa de más audiencia en la historia de la radio española. En 2005, dejó el micrófonos en manos de Carles Francino para regresar a la televisión presentando los informativos de Cuatro. Sus últimos trabajos fueron sus comentarios en la cadena Ser, La voz de Iñaki, y diversos programas en Movistar+, donde continúa su colaboración. Esta semana pasada recogió en Barcelona un Premio Ondas especial por su dilatada carrera al servicio de la radio.

Ana Peleteiro (Ribeira, A Coruña, 1995) es una de las deportistas españolas más carismáticas del momento. Su bronce en triple salto en Tokio 2020, después de quedarse fuera en Río 2016, es por ahora su techo deportivo, pero tiene claro que su buena amiga venezolana Yulimar Rojas, que ganó el oro, es a partir de ahora su rival a batir. Es la actual subcampeona de Europa en pista cubierta de su especialidad. Fue elegida mejor atleta española júnior de los años 2011,​ 2014​ y 2015​ por la Real Federación Española de Atletismo. Muy activa en Instagram o TikTok, la deportista gallega es tendencia una y otra vez como referente en la reivindicación de la igualdad, para disgusto de sus haters y regocijo de su seguidores. “Hay ciertos temas en los que no se debe morder la lengua nadie. Y porque nos la mordemos, así nos va. Si mucha más gente tuviera esa libertad y no tuviera el miedo al qué dirán…”, ha señalado. Su última parodia en Tiktok la han visto más de medio millón de seguidores. La saltadora juega con su asistente virtual Alexa antes de irse a dormir.

Juan Diego Botto (Buenos Aires, Argentina, 1975) se llevó el 23 de septiembre el Premio Nacional de Teatro. El jurado le reconoció esa capacidad de hacer llegar realidades políticas “al gran público a través de un lenguaje claro y sencillo pero cargado de poesía”. Su capacidad de comunicación ha hecho que sus dos últimos espectáculos, Un trozo invisible de este mundo y Una noche sin luna, sean un éxito absoluto de crítica y público. La primera obra estuvo representándose entre 2012 y 2015. Una noche sin luna se estrenó en noviembre de 2020 y va a alargar su gira al menos hasta 2022. En cuanto se empezó a correr la voz en ambas obras —la primera tardó un poco más, para la segunda fue inmediato—, las entradas se agotaron. En el Teatro Español, en Madrid, una sala tan llena como lo permitía el aforo reducido aplaudía en pie durante largo rato cada día de representación su profunda, actual y emocionante versión de Lorca. “Existen ciertos estereotipos, de que si esto no es comercial, que si esto no funciona, que si esto a la gente no le interesa… y tenemos muchos ejemplos de que eso no es así”, defendió en su última entrevista en infoLibre. Y nombraba a Andrés Lima, a Alberto San Juan o a Sergio Peris-Mencheta, director de sus dos últimas obras. ¿Quién iba a pensar que Lehman Trilogy, un musical sobre el nacimiento del sistema capitalista estadounidense, iba a convertirse en un éxito comercial bajo la batuta de Peris-Mencheta? “Y lo fue”, celebra. “A veces, eso de que a la gente no le interesa tal o cual tema es una excusa para no atreverse”. Botto se dio a conocer como actor, primero en películas como Martín (Hache), Historias del Kronen o Plenilunio, luego en Vete de mí, La mujer del anarquista o Las viudas de los jueves.

Sonia Jalda (Moaña, Pontevedra, 1971) es portavoz de la Asociación de Traballadoras de Residencias de Galicia (TreGa). Esta enfermera aún recuerda el "miedo" que se respiraba en las residencias de mayores en los días más duros de la llegada del covid-19, en febrero de 2020. Nadie sabía cómo actuar frente al virus desconocido procedente de la ciudad china de Wuhan. No había manos. Los equipos de protección no terminaban de llegar. Muchos meses después, subraya, "estamos física y mentalmente agotados". Las residencias de la tercera edad [aquí puedes ver nuestro dosier de las investigaciones de infoLibre) fueron la zona cero de la pandemia. En ellas han perdido la vida hasta el 3 de octubre de este año más de 30.000 mayores. A Sonia, el premio del infoLibre al Compromiso Social le ha pillado por sorpresa: "Nosotros tenemos tan normalizado que hay que luchar por nuestros residentes que no esperábamos que alguien quisiera reconocer nuestro trabajo".

César Moya Villasante (Madrid, 1941) es uno de nuestros socios más activos en Librepensadores, el espacio donde nuestras suscriptoras y suscriptores pueden escribir sus columnas de opinión. Es ingeniero de mantenimiento jubilado, aunque asegura haber tenido siempre “afición de periodista”. Después de trabajar 35 años en Iberia, montó varias empresas relacionadas con el sector aeronáutico hasta que decidió “parar” en 2015. Desde entonces, sigue leyendo periódicos y, sobre todo, opinando. Como librepensador de infoLibre ha escrito artículos de temática variada, siempre pegados a la actualidad: los Presupuestos de 2022 y la (sempiterna) oposición de la oposición, la amenaza de la ultraderecha, el teletrabajo o los ERE.