Crear futuro

César Moya Villasante es socio de info Libre

Hace tiempo escribí un articulo llamado “ Un futuro incierto ” en el que mostraba miante el futuro de este país con las políticas actuales. Hoy me pongo en plan optimista y me dispongo a crear ideas utópicas que pueden valer para que ese futuro no sea tan incierto. Quizá no sean las mejores, pero son mías y las transmito.El daño mayor que este Gobierno ha hecho a España esen el país más creativo del mundo y crear una dificultad económica para disfrutar de nuestra mayor riqueza, el astro sol. También labien formados. Pues bien, estoy convencido que podríamos tener un enorme futuro en el primer capítulo, potenciando el desarrollo de ideas que es lo que los españoles disponemos en abundancia. Por eso quizá sea difícil gobernar, porque todos pensamos y eso provoca critica. Creando un banco de I+D+i con un plan bien preparado en donde se valore la idea en cualquier tipo de trabajo, ya sea científico, ya sea en el mundo de los materiales nuevos, en el apoyo auxiliar de la alta tecnología que llega, en el área de la Inteligencia Artificial, etc, etc. Sería una inversión pública o bien privada para aquel que tenga valor de invertir a medio o largo plazo con la seguridad de éxito sin pelotazos mal entendidos.El área del sol podría potenciarse para crear energía y exportarla. Si Arabia es líder en venta de petróleo, energía ya a la baja,Porque nadie puede dudar de que es nuestra riqueza mayor, si en vez de castigarla, como ha hecho Rajoy, se premia y potencia. Es algo que muchos países de nuestro entorno no tienen en tal volumen por sus inviernos oscuros y largos pero que podrían disfrutar de esa energía expedida por nuestro país. Lo triste es que ellos si la potencian y nosotros lo vemos con envidia. Algo increíble.La tercera opción es dar, que es el que podrían tener. Si existen médicos o enfermeros que se están marchando a Europa, porque no se puede pensar en hacer aquí el paraíso de la medicina para los países de nuestro entorno o para aquellos lejanos que estén dispuestos a pagar por una salud mejor. Y no estoy hablando solo de esa medicina de alto nivel, sino de ideas científicas creando soluciones ahora desconocidas, porque esta opción se entronca también en la primera que he citado, la del I+D. Pero además de la medicina existen otras profesiones universitarias o no que se podrían potenciar en plan de exportar estos conocimientos tan abandonados por el gobierno actual., por propia definición de la palabra y existen muchos en este país haciendo trabajos de telemarketing u hostelería. Tristísimo.Pero para ello, lo primero que tiene que ocurrir estan obtuso incapaz de hacer cualquier modificación atrevida o de riesgo para crear futuro ya que su cometido está constreñido a lo que le diga Merkel o Draghi para que España quede en el vagón de cola para poder disfrutar otros europeos de una jubilación con piel morena por nuestro sol. Y esto es así porque lo vemos cada día. Sería necesario un. El dinero tiene que trabajar a largo plazo, no como ahora que solo se piensa en el presente y salir del paso como se pueda apoyados en la virgen del Rocío. Eso es morir despacio.