La cultura une

Publicada el 16/03/2019 a las 06:00 Actualizada el 15/03/2019 a las 20:15

_______________________



César Moya Villasante es socio de info Libre

Viendo un célebre concurso de televisión hace pocos días, un equipo de concursantes cuentan su trabajo de profesores de primaria en donde se acoge a chavales llegados de diversos países, algunos en pateras. Explican su buen trabajo de enseñarles la integración en un país del que no conocen ni su idioma. Y cuentan cómo unen a esos chavales comentando las palabras en los diversos idiomas que en la clase se manejan, aparte de una enseñanza común, haciendo unaque me pareció maravillosa. O sea,. Nada menos. Hasta ahí lo positivo.Pero cuando veo eso y luego asisto a losque solo usan la palabra para crear diferencias entre españoles pienso en lo difícil que es este país que nos legó una Guerra Civil creadora o aumentadora de dos bandos que no se reconcilian después de 80 años. Una derecha que trata de abrir aun más distancias entre diferentes para crear una España de pensamiento único en la que catalanes o vascos o republicanos o gallegos, deben de incorporarse a ese pensamiento a la fuerza, sin contar con que eso es imposible. Una derecha que está tratando de atraer a una juventud que no sabe lo que es España, hacia una bandera y un himno, simplemente sin entender queCreer que vamos a estar todos de acuerdo es simple y absurdo. No pasa en ninguna nación, pero en la nuestra aún menos, pues aquí todos pensamos por esa misma creación mental que se nos ha dado. Por eso, quizá un día esos niños que están educados en la diversidad y que pueden tener distintos colores, nos den unay puedan hablar de todo sin gritar y sin menospreciar a nadie.Hace bien poco escuche a Casado dar una charla en Navarra donde sugería a aquella gente que olviden el euskera y que aprendan inglés. No seré yo quien me oponga al aprendizaje del inglés, pero por qué hay que eliminar el euskera en una zona de este país donde hay gente que casi no sabe castellano. Y si supieran catalán o japonés también, aún mejor. También en redes sociales hay gente que se muestra contraria a que se aprenda algo que no sea el castellano. Y creo que, la manera de manifestarse y, en parte, un modo de vida. No podemos hacer una nación que satisfaga a esos políticos o personas de la calle que están tratando de crear una mayor división basándose en la falsedad de unir a todos.Por todo ello me asoma el temor ante la presencia de una extrema derecha que ya representa Abascal con Casado mimetizado con él y Rivera jugando al escondite inglés. Reuniones con jóvenes con pocos años en discotecas cantando el himno de España o vaya usted a saber el qué, es la señal de unpero que pueden llegar de nuevo. Y eso sería lo peor que le pueda ocurrir a España.Un país formado en odios hacia el diferente, del que no excluyo en absoluto a gente sin ningún valor cultural, como Torra y Puigdemont que hacen lo mismo con otras banderas. Por ello deberíamos pedir que en algún momento aparezcan líderes de verdad que se hagan cargo de este desastre cultural y formativo en una parte y en otra.. Porque solo sirven para pegar carteles y dejar un país en manos de ese tipo de gente es un peligro latente. Y estoy hablando de los actuales “lideres” políticos. Y las comillas no son un error. Si en las próximas elecciones se presentara gente con formación intelectual, aunque no tengan máster regalado, seguro que ganarían muchos votos. La basura hay que reciclarla ya.