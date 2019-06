Carta abierta a Teodoro García Egea

Publicada el 19/06/2019 a las 06:00 Actualizada el 18/06/2019 a las 21:19

Rafael Fernández Lorenzo es socio de info Libre

Oídas, leídas y comentadas sus declaraciones que en este medio nos relata Yolanda González, publicados el día 10 de junio pasado, no hay por dónde cogerle.Esa frase le define a usted como político en el sentido de la calidad personal que, se nota a bote pronto, ofrece su persona a su país con la intención de servirse a sí mismo y a los intereses partidistas para medrar en una vida pública que, hasta ahora,. En política se está para servir a los intereses de la ciudadanía, en el gobierno o en la oposición, en el planteamiento de soluciones para la convivencia igualitaria, pacífica y beneficiosa para la convivencia de todos. Léase, si aún no lo ha hecho, el Preámbulo de la Constitución Española de 1978.Puede seguir leyendo el texto constitucional en su Artículo 2, donde afirma la residencia de la soberanía nacional.Hacer oposición, cuando toca, es como estar haciendo examen de conciencia y usted debería, por principios,y los que aún no se han puesto en tela de juicio. No le voy a recordar todos. Ya lo hizo en el Congreso la diputada Irene Montero en una larga alocución de más de diez minutos. Es de esperar que su conciencia, como conservador, recuerde todas y cada una de esas circunstancias, ya que es la única razón que desbancó en una moción de censura justa al gobierno del señor Rajoy Brey.y se ha demostrado en las urnas del 26A y 28M.Cierto, pero esa alternativa la han disipado ustedes por su mala actuación política. Y es el momento de preguntarse: ¿dónde están esos votos perdidos?, postergados por ustedes y su partido a lo largo de su última legislatura y media. Es fácil de rememorar.Es un factor que los griegos clásicos ya modularon hace muchos siglos por ser los inventores de la democracia.Debería, por sensatez y por esa coherencia de la que habla, escuchar con atención a Alberto Núñez Feijoo, cuyos consejos no sentaron muy bien en su círculo. Tratan de aportar la sensatez y ajuste a la realidad que a usted y su cúpula en el partido les falta.