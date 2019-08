Ideología o pragmatismo

Publicada el 22/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 21/08/2019 a las 20:54

Diego Ruiz es socio de info Libre .

Hace ya un tiempo se ha hablado bastante del denominado "" entre fuerzas políticas. En estos momentos, las ideologías se han comido todo el pensamiento político de forma que lo único que se ve en las tertulias y medios de comunicación es la confrontación de dos formasde ver los problemas a los que nos enfrentamos. La política no puede ser una cosa más distinta a eso.Las ideologías imperantes nos están impidiendo poder resolver los problemas por el miedo de los políticos a ser criticados precisamente por salirse un poquito de la línea de lo ". Por ejemplo, la izquierda debe mantener que los flujos migratorios deben dejarse seguir, aun sabiendo que, por desgracia, hay mucha más gente que vive en países en los queque la población total de Europa, haciendo imposible acogerlos a todos.De la misma forma, la derecha, para no parecer débil, debe mantener una posición de control fronterizo estricto, a expensas de sentenciar a muerte a miles de personas a sangre fría. He puesto este ejemplo simplemente por ser de actualidad, hay muchos más. La pregunta es obviamente, ¿? Porque para los grandes problemas no hay soluciones fáciles ni a corto plazo. No hay ninguna solución para un problema tan grande y complejo como éste que se consiga viniendo de un marco teórico ideal.Mientras sigamos anteponiendo las ideologías al pragmatismo nos seguiremos quedando paralizados ante problemas complejos, temiendo dar un paso en cualquier dirección, porqueHa llegado la hora de romper los dos bloques y empezar a, estamos todos juntos en esto, y que no puedes obviar a tu vecino solo porque no piense como tú. Todos sabemos qué pasó la última vez que el país estuvo tan dividido en dos bloques y no creo que a nadie le haya quedado ganas de repetirlo.