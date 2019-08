¿Por qué odian los hombres a las mujeres?

Antonio García Gómez

Publicada el 27/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 26/08/2019 a las 20:24

"En definitiva, algunos hombres no las perciben ni conciben como seres con humanidad: las cosifican y las poseen, las maltratan o las matan" (María Silvestre)

Desde el caso de La Manada, de los Sanfermines de 2.016,, muchas de ellas violaciones, contra mujeres. En el País Vasco se ha registrado el pasado año un aumento de un 37% de agresiones sexuales. Muy preocupante.Parece que últimamente se centra la razón de este crecimiento de la violencia machista en. Un factor, por descontado, que influye y mucho. Pero que no es el único: nos conduciría a un error grave pensar que es así.En Andalucía en lo que vamos de año se han producido 10.700 denuncias por maltrato machista. Paralelamente un grupo político, para mi criterio deleznable, parece obsesionado con negar, empezando por nombrarla, esa evidente violencia de género. Desea llamarla "violencia intrafamiliar",Recuerdo con amargura con un debate que mantuve con alumnos de entre diecisiete y diecinueve años, en el que uno de ellos insistió en destacar que "él no se fiaba de su novia", y que "pensaba que todas las mujeres eran unas putas", casi, casi, viéndose medio obligado a incluir en esa calificación a su hermana y madre.Desde que tengo noción de memoria siempre he recordado el recurso fácil al chiste "contra la mujer, la nuera, la cuñada, la suegra...", sin encontrar ningún rechazo ostensible en la concurrencia.No entendía yo muy bien cuando de niño escuchaba aquello de que "casarse era un lotería", entendiendo queEs claro pues que siempre se ha entendido, de una manera u otra, queRecuerdo cómo insistía mi madre en que ella jamás toleró que mi padre la nombrara como la parienta, una manera tan "chusca como despreciativa" que relegaba a la mujer a una posición secundaria.Todo ello puede empezar a explicar queAtendiendo además al actual caldo de cultivo en el que el individualismo es la gran baza para justificar ese, renegando de la más mínima frustración, como sujetos incapaces de sentir empatía, respeto, compasión... Tal vez porque lo ven también en sus líderes, que dejaron de ser referentes morales desde el momento en que mostraron queaunque hayan de llevarse por delante a la mujer rodeada, agredida, violada por un grupo de miserables, sin opción a la disculpa. El ambiente social que nos llega de arriba es también muy miserable.