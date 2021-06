La 'colonoscopia' de Casado y Arrimadas

Publicada el 15/06/2021 a las 06:00

Lo de este domingo en la Plaza de Colón de Madrid no es una nueva edición de la famosa foto de Colón; es la colonoscopia que Abascal ha decidido aplicar a Casado y Arrimadas para poner a prueba su pureza o su capacidad de tolerar el insulto a la razón como único argumento.

Se puede estar a favor de los indultos de los presos del llamado proces con argumentos políticos; también se puede estar en contra, igualmente con argumentos políticos. En ambos casos, seguramente las razones pueden ser legítimas. Porque el problema es precisamente ese, los argumentos y las medidas que se pueden proponer para salir del empantanamiento político actual con relación a Cataluña. ¿Han oído alguna propuesta a Casado o Arrimadas para resolver el problema catalán? ¿O es que, quizás, piensan que no hay tal problema y que, en todo caso, éste desaparecerá sin más cuando Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno?

Se puede estar en contra de los indultos, por supuesto; lo que no puede hacer la derecha española es seguir el paso que marca la extrema derecha, encantada de comprobar que va consiguiendo imponer su agenda y su ideario más ultramontano como norma de oposición de las derechas al Gobierno de Sánchez. Seguramente para la ultraderecha lo de este domingo es simplemente otra pieza lograda, otro gol metido en la meta de la derecha, otra plaza conquistada.

Basta con comprobar la cantidad de veces que la señora Diaz Ayuso afirma orgullosa que cuando la llaman facha es porque algo estará haciendo bien, para comprender que, efectivamente, algo está haciendo bien para naturalizar el discurso ultramontano y de odio a todo lo que no resuene a España, una, grande y libre. A ella le ha ido bien en las últimas elecciones; quizás, cegado por ese resplandor, también Casado lo piense. O lo piense los lunes y los jueves y no sepa qué pensar el resto de días de la semana. ¿Y Arrimadas? ¿En esto ha quedado la regeneración política que venía a prometer Ciudadanos? Esperemos que la colonoscopia arroje resultados tranquilizadores para todos los que creemos que los problemas en la vida se resuelven cuando se encaran, no cuando se esquivan o niegan.

Máximo Aláez Fernández es socio de infoLibre