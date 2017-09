Guillermo del Toro gana la Mostra de Venecia con 'La forma del agua'

La realidad suele ser tozuda, por mucho que algunos se nieguen a asumirla. Tres cineastas iberoamericanos han ganado ende la Mostra de Venecia , por mucho que le duela al director del certamen, Alberto Barbera, quien no programó ninguna cinta hablada en español o portugués en su sección principal. Ello no evitó que el mexicano, con la producción gringa La forma del agua (The Shape of Water), se alzara con el León de Oro, en un palmarés muy repartido y en general justo. Mientras, en los apartados paralelos Settimana della Critica y Giornate degli Autori / Venice Days, donde sí hubo representación iberoamericana, triunfaron respectivamente Temporada de caza, de la argentina, y Candelaria, del colombianoLa forma del agua que en su crónica final de la Mostra Variety calificaba este sábado de "espléndida" y "adorada por la crítica", pese aque compone la mayor parte de la selección de los principales festivales del mundo, y pertenecer a un género al que suelen ser refractarios, el fantástico, sedujo al jurado presidido por la actriz estadounidense Annette Bening, como antes lo hizo con la práctica totalidad de los críticos que la vieron a finales de la pasada semana en el Lido.La nueva cinta de Memo del Toro, que algunos han comparado –por su carácter de– con El laberinto del fauno, que rodó en España, mezcla la fantasía con oscuros hechos históricos, en este caso la Guerra Fría a principios de los años 60. Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins y Michael Stuhlbarg encabezan el reparto de esteque se estrenará en Norteamérica en vísperas de las Navidades, el 8 de diciembre, tras pasar antes por Toronto y Stiges.El personaje central es Elisa (Hawkins), una mujer de vida gris, sordomuda, empleada de limpieza en un aislado laboratorio de alta seguridad instalado por el gobierno para desarrollar experimentos de defensa y ataque ante un posible conflicto con la Unión Soviética. Su oscura existencia cambiará cuando junto a su compañera Zelda (Octavia Spencer) descubre un, con una criatura anfibia y humanoide.Al recoger el primer León de Oro que gana un mexicano, el tapatío dijo: "Tengo 51 años, peso 136 kilos y he hecho 10 películas. Independientemente de la edad, hay un momento en la vida en que, como narrador,"., con el segundo premio importante, León de Plata-Gran Premio del Jurado a la antimiltarista israelí Foxtrot, de Samuel Maoz, y el León de Plata al mejor director al francés Xavier Legrand por su opera prima sobre violencia de género Jusqu'à la garde. Las Coppas Volpi de interpretación recayeron en la británica Charlotte Rampling, por Hannah, y en el libanés Kamel El Basha, por L'Insulte.Como mejor guion se premió al de Martin McDonagh por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que él mismo dirigió, mientras el Premio Especial del Jurado fue a parar a la australiana Sweet Country, de Warwick Thornton. Finalmente, el galardón al mejor actor joven, Premio Marcello Mastroianni, correspondió a Charlie Plummer por Lean on Pete.En dos de los tres apartados paralelos principales de la Mostra, se llevaron las mejores recompensas cintas latinoamericanas, la opera prima argentina Temporada de caza, de Natalia Garagiola, en la Settimana della Critica, y la colombiana Candelaria, de Jhonny Hendrix Hinestroza, en Giornate degli Autori,Garagiola se regresa a Buenos Aires, ya que esta semana entrante estrena la película en salas, pero enseguida volverá a Europa, ya que su primera cinta, sobre el reencuentro entre un padre y un hijo alejados por años, participará en los, y luego tiene participaciones ya aseguradas en Chicago y Hamburgo.Por su parte, el más experimentado Hinestroza (Chocó), filmó en La Habana Candelaria, la historia de una pareja de ancianos que en el inicio del Periodo Especial ven su vida conyugal cambiar gracias al hallazgo de una cámara de vídeo. El jurado de la sección la calificó como "una de esas raras películas que entregana la audiencia mostrando una forma poco convencional de redescubrir el amor de una pareja de ancianos que luchan por sobrevivir en Cuba. En su estética visual, la película reúne una impresionante actuación de actores, una fotografía significativa, una cálida paleta de colores latinos, un desarrollo impredecible de la historia y un".