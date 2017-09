'El cuento de la criada' arrasa en los Emmy

Ha sido una temporada televisiva en la que han destacado un puñado de proyectos capitaneados por mujeres, tanto delante como detrás de las cámaras. El cuento de la criada, The crown, Feud, Fargo, Veep... son algunos ejemplos de un cúmulo de talento femenino que ha sido reconocido en la 69º edición de los premios Emmy , cuya última gala se celebró durante la madrugada del domingo al lunes en horario español. Los dramassegún los miembros de la Academia de Televisión estadounidense. Mientras que Veep y su protagonista, Julia Louis-Dreyfus -que recogió su octavo Emmy, el sexto por encarnar a Selina Meyer-, revalida su mandato como la mejor comedia de las últimas temporadas.Tras haber sido nominada en siete ocasiones, seis de ellas por su inolvidable papel como Peggy Olson en Mad Men, la actrizrecogió anoche el Emmy a mejor actriz de drama por El cuento de la criada. La adaptación de la novela de Margaret Atwood, en la que se narra una dictadura teocrática en la que las mujeres fértiles son esclavizadas para gestar, ha conseguido hacerse en total con ocho estatuillas. La serie recrea, actualiza y amplía el universo que Atwood escribió en los años ochenta. La Academia de Televisión estadounidense ha reconocido especialmente, ya que además de Moss, Ann Dowd ha recibido otro Emmy a mejor actriz de reparto en drama, un premio que se suma al ya conseguido por Alexis Bledel en su papel de Deglen/Emily . A pesar de que en España la serie forma parte del catálogo de HBO, El cuento de la criada es una producción de la plataforma de streaming Hulu. Con el Emmy a mejor drama se ha convertido enen esta categoría.Otra de los proyectos triunfadores de la velada fue, miniserie que cuenta la historia de tres mujeres de clase acomodada en el norte de California cuya apacible vida se ve sorprendida por un extraño asesinato. Además de recoger el Emmy a la mejor serie limitada -categoría en la competía con algunos de los proyectos mejor valorados de la temporada como Feud, Fargo o The night of -, los académicos también ha premiado a, a Laura Dern como actriz de reparto, a su dirección y Kidman y su coprotagonista en esta miniserie Reese Witherspoon por su trabajo como productoras. La actriz australiana protagonizó, además, uno de los momentos más reivindicativos de la gala con un discurso contra la violencia machista. "Hemos demostrado que hay luz más allá del abuso doméstico. Es algo complicado y malicioso. Existe mucho más de lo que pensamos. Está lleno de vergüenza y secretismo. Y el hecho de que me reconozcáis con este premio, hace que esa luz brille aún más".No obstante, fue. Westworld, serie con la que HBO pretendía llenar el hueco que dejará Juego de tronos tras su octava y última temporada, se ha quedado sólo con cinco premios de las 22 categorías en las que estaba nominada. A pesar de que partía como favorita y de queestaba entre los nombres seleccionados como mejor actor de drama, galardón que se ha llevado finalmente Sterling K. Brown por This Is Us. Todos los Emmy que ha recibido Westworld por su primera temporada han sido finalmente técnicos, entregados en las dos primeras galas de los premios Emmy, celebradas el pasado fin de semana. Lo mismo le ha ocurrido a Stranger things , cuyos cinco galardones recayeron asimismo en el equipo técnico.El amargo debut de Stranger things se suma al resto de sinsabores de Netflix en esta edición de los Emmy. La serie que narra el reinado de Isabel II de Inglaterra,, una de las más caras de la televisión con un presupuesto que supera los 100 millones de dólares, sólo recibió un premio, el concedido a. Otra de las series insignia de la cadena, House of cards, también se marchó de vacío. Y su comediaperdió frente a una imbatible Veep en la categoría de mejor comedia, aunque sí recogió el premio por guion en este género. En total, HBO se llevó 10 premios Emmy, Netflix cuatro, Hulu cinco y NBC, seis, la mayoría porDe hecho, el longevo programa de variedades, que lleva 42 años en antena, ha recogido en esta edición de los Emmy nueve premios, cuatro de ellos este domingo y el resto, en las categorías técnicas. Los actoresrecibieron sendos galardones por sus imitaciones de Donald Trump y Hillary Clinton. "Finalmente, señor presidente, aquí tienes tu Emmy", comenzó Baldwin su discurso de agradecimiento. Trump estuvo nominado a estos galardones por su labor como productor por el reality show que le encumbró a la fama, The apprentice, aunque el programa nunca se llevó ninguna estatuilla. La paradoja de que sea ahora su imitador quien la reciba subraya la moraleja de esta edición:. Sirva Saturday night live como ejemplo, pero también El cuento de la criada, The good fight (el spin-off de The good wife) o el oscuro matrimonio de House of cards que lleva cinco temporadas haciendo ficción sobre las cloacas del Estado. El presentador de la gala, el cómico Stephen Colbert, lo explicaba así en uno de sus discursos:

LOS GANADORES



MEJOR SERIE DE DRAMA: El cuento de la criadaMEJOR SERIE DE COMEDIA: VeepMEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA DE UNA SERIE DE DRAMA: Elisabeth Moss, por El cuento de la criadaMEJOR ACTOR PROTAGONISTA DE UNA SERIE DE DRAMA: Sterling K. Brown, por This Is UsMEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE UNA SERIE DE DRAMA: Ann Dowd, por El cuento de la criadaMEJOR ACTOR DE REPARTO DE UNA SERIE DE DRAMA: John Lithgow, por The CrownMEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA DE UNA SERIE DE COMEDIA: Julia Louis-Dreyfus, por VeepMEJOR ACTOR PROTAGONISTA DE UNA SERIE DE COMEDIA: Donald Glover - AtlantaMEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE UNA SERIE DE COMEDIA: Kate McKinnon - Saturday Night LiveMEJOR ACTOR DE REPARTO DE UNA SERIE DE COMEDIA: Alec Baldwin - Saturday Night LiveMEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DE DRAMA: El cuento de la criada - Offred (Pilot)MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DE COMEDIA: Atlanta- "B.A.N."MEJOR GUIÓN DE UNA SERIE DE DRAMA: El cuento de la criada - Offred (Pilot)MEJOR GUIÓN DE UNA SERIE DE COMEDIA: Master of None - "Thanksgiving"MEJOR TV MOVIE: Black Mirror - "San Junipero"MEJOR MINISERIE: Big Little LiesMEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA DE UNA MINISERIE O TV MOVIE: Nicole Kidman - Big Little LiesMEJOR ACTOR PROTAGONISTA DE UNA MINISERIE O TV MOVIE: Riz Ahmed - The Night OfMEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE UNA MINISERIE O TV MOVIE: Laura Dern - Big Little LiesMEJOR ACTOR DE REPARTO DE UNA MINISERIE O TV MOVIE: Alexander Skarsgard - Big Little LiesMEJOR DIRECCIÓN DE UNA MINISERIE O TV MOVIE: 'Big Little Lies' MEJOR GUIÓN DE UNA MINISERIE O TV MOVIE:Black Mirror - "San Junipero"MEJOR GUIÓN DE VARIEDADES: Last Week Tonight with John OliverMEJOR PROGRAMA DE VARIEDADES O 'LATE SHOW: Last Week Tonight with John OliverMEJOR DIRECCIÓN DE VARIEDADES: Saturday Night Live