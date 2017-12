Los centros culturales del Ayuntamiento de Madrid estrenan dirección elegida por concurso

Del CCCB al Matadero

Seis grandes contenedores culturales dependientes del Ayuntamiento de Madrid — Matadero, Conde Duque, CentroCentro, Teatro Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa, Teatro Circo Price y MediaLab Prado— estrenarán en enero una nueva etapa con una dirección elegida por primera vez en. Se suman así a los procesos seguidos para seleccionar a los gerentes del Teatro Español y las Naves de Matadero —Carme Portaceli y Mateo Feijóo respectivamente—, en el cargo desde enero de 2017. El Circo Price no contaba con director desde 2013, cuando falleció su entonces gerente Pere Pinyol, y otros como el Fernán Gómez o el CentroCentro nunca habían tenido un responsable específico.En total han sido, seleccionadas en un proceso que terminó en la tarde del martes. La directora del California Institute of Arts de Los Ángeles, los fundadores del BE Festival de Birmingham o la directora de exposiciones y actividades del CCCB de Barcelona son algunos de los seleccionados. Seis jurados formados por 30 profesionales independientes, entre los que hay cinco Premios Nacionales, un premio Velázquez, una Medalla de Oro de las artes y siete directores de espacios culturales de referencia nacionales e internacionales, entre otros, han elegido las nuevas direcciones.En totalen gestión cultural que, junto con Carme Portaceli en la dirección del Teatro Español y Lola Salvador en Cineteca, hacen que un tercio de los nueve grandes espacios culturales municipales estén a partir de ahora gestionados por mujeres. Así, Rosa Ferré dirigirá Matadero; Isla Aguilar y Miguel Oyarzun, Conde Duque; Ruth Estévez, CentroCentro; Ignacio Marín Valiño, el Teatro Fernán Gómez - Centro Cultural de la Villa; María Folguera, el Circo Price; y Marcos García, Medialab Prado. Estos últimos eran ya trabajadores de esos espacios, García en el mismo cargo que ocupará a partir de ahora y Folguera como responsable de programación.Para el centro cultural Matadero, que abarcay acoge centros independientes como Naves de Matadero o Cineteca, el jurado ha elegido a Rosa Ferré. Esta filóloga cuenta con más de 20 años de experiencia en la programación cultural multidisiciplinar y la dirección de proyectos expositivos. Desde septiembre de 2012 es jefa de exposiciones del prestigioso(CCCB) y desde mayo de 2016 directora de actividades culturales de la misma institución.El Conde Duque es un gran centro cultural que abarca en su interior desde el Archivo de la Villa hasta varias bibliotecas públicas, y que cuenta también con teatro, auditorio y varias salas de exposiciones infrautilizadas. Han sido elegidos en dirección colegiada Isla Aguilar y Miguel Oyarzun, fundadores del, certamen de artes escénicas, plásticas y de cultura visual de referencia en Europa y que cuenta con una rama madrileña desde 2013.El Teatro Fernán Gómez - Centro Cultural de la Villa cuenta con dos salas de teatro y un gran espacio expositivo, y con los Gobiernos anteriores había dependido del director del Teatro Español. Ahora lo hará Ignacio Marín Valiño, que ha desarrollado su carrera profesional como director artístico y, un ámbito de programación que, como recogían las bases del concurso Fernán Gómez, se abordará con más fuerza en esta nueva etapa del centro. En 2002 fundó la productora Stage Planet, con más de 1.200 conciertos y festivales en España y Europa a sus espaldas, enfocado especialmente en la World Music, Clásica Contemporánea, Jazz y Pop-Rock adulto. Ha colaborado con artistas como Patti Smith, Ryuichi Sakamoto, Lou Reed, Laurie Anderson, Marianne Faithfull, Cesaria Évora, Chico Buarque o Robert Fripp, entre otros.Para CentroCentro el jurado ha elegido a Ruth Estévez, directora y comisaria jefe del RedCat/California Institute of the Arts (CalArts), centro multidisciplinar enfocado a las artes visuales y escénicas ubicado en Los Ángeles.La nueva dirección elegida para el Teatro Circo Price ha sido María Folguera, hasta ahorade Circo Price. Folguera es escritora, directora de escena y dramaturga, licenciada en Dirección de Escena por la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. La dirección de Medialab-Prado ha recaído en Marcos García, director del centro desde 2014.