El creador de 'The Wire' y Mediapro, juntos en una serie sobre las Brigadas Internacionales

El creador de la conocida serie estadounidense The Wire , David Simon, y el grupo Mediapro están trabajando en una, las unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros que combatieron el fascismo durante la guerra civil española.Según adelantó el semanario Variety , A dry run (traducido en español como Un simulacro) relatará la historia de los, desde su participación en la sangrienta batalla del Jarama en 1937 hasta su partida en 1939.Siguiendo la línea realista y cruda de sus anteriores proyectos, Simon aseguró que la serie ofrecerá una. “La lucha española contra el fascismo y el mal uso del capitalismo como baluarte del totalitarismo representa la narrativa política preeminente del siglo XX y de nuestro tiempo todavía”, señaló.En relación al nombre, el productor expresó que la guerra civil española fue. “Pero más que eso, los eventos de 1936 a 1939 dejaron en claro que el capitalismo, aunque puede ser una herramienta elemental para generar riqueza masiva, no ofrece una respuesta moral a cómo las personas pueden vivir o cómo prosperan las sociedades”, remarcó.La serie se encuentra—sus impulsores tratan de recaudar los fondos necesarios para su desarrollo— y, por el momento, está pensada para tener una duración de seis episodios de una hora cada uno. Además del creador de The Wire, en el proyecto participarán los guionistas George Pelecanos y Dennis Lehane, que también trabajaron en la serie ambientada en la ciudad de Baltimore.