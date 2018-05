Una película española abre Cannes por segunda vez en siete décadas

, protagonizada por astros iberoamericanos –Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Bárbara Lennie, Eduard Fernández...– y dirigida –en castellano– por el maestro iraní Asghar Farhadi, doble ganador del Oscar extranjero, ha sido este martes lala 71ª edición del Festival de Cine de Cannes . Todos lo saben logra así un honor hasta ahora, La mala educación, de Pedro Almodóvar, en 2004. Ese ha sido todo el balance inaugural en siete décadas del certamen número uno del mundo, generalmente refractario no sólo al cine ibérico, sino iberoamericano en general.Sin embargo, este año, el responsable supremo de la programación, Thierry Frémaux, con la inestimable ayuda de unas cuantas casualidades –cineastas extranjeros dirigiendo producciones españolas– no solo ha incluido en su escaletacasi una decena y media, sino que incluso un segundo filme español, El hombre que mató a Don Quijote, de Terry Gilliam, clausurará el festival el próximo día 19, salvo que un tribunal parisino dé la razón a su frustrado coproductor francoportugués, Paulo Branco, quien quiere impedirlo alegando –pese a no haber aportado el dinero que prometió– que posee un contrato que le garantiza los derechos de la película.Sobre Todos lo saben no habrá críticas hasta este miércoles, ya que Frémaux decidió convertirse en pionero de la marginación de la prensa,o bien simultáneas a última hora de la tarde, a la vez que las galas, o al día siguiente, trastocando todo el esquema de trabajo de informadores y críticos, cimentado desde que Mussolini creó en Venecia el primer festival de cine en 1932. En Madrid ha habido, que se sepa, un pase al que acudieron algunos periodistas que iban a viajar a Cannes, pero se comprometieron a no decir –profesionalmente– palabra hasta la mañana de este miércoles. Sí podemos decir que la opinión generalizada es que se trata de una buena película, aunque parece que no entre las mejores del cineasta persa.Aparte de Todos lo saben, que, a diferencia de Almodóvar en su día, sí concursa por la Palma de Oro, no habrá más cintas iberoamericanas en la Sección Oficial, pero sí en otros apartados. Entre ellas, destaca –aparte de la maldita cinta de Gilliam, fuera de concurso– la colombiana Pájaros de verano, que a su vez inaugurará la Quincena de los Realizadores este miércoles, nueva película del candidato al Oscar Ciro Guerra, ahora compartiendo realización con su mujer, Cristina Gallego, sobre el inicio del. También, por parte española, está la nueva película de un cineasta devoto de los festivales internacionales, Jaime Rosales, con Petra, también en la Quincena, y un insólito filme animado sobre la experiencia del periodista polaco Ryszard Kapuscinski en la guerra de Angola, Un día más con vida, de Raúl de la Fuente y Damian Nenow.México estará representada por Cómprame un revólver, de Julio Hernández Cordón, en la Quincena, y de la selección argentina sobresalen la coproducción con España El ángel, de Luis Ortega, sobre un real asesino en serie juvenil (en la sección Un certain regard); el drama social El motoarrebatador, de Agustín Toscano (Quincena), y la terrorífica Muere, monstruo, muere, de Alejandro Fadel (Un certain regard).A ellas hay que añadir el más reciente trabajo del veterano cineasta brasileño, O Grande Circo Místico (Proyecciones Especiales); la coproducción entre ese país y Colombia Los silencios, de Beatriz Seigner (Quincena), y la opera prima española Carmen y Lola, de Arantxa Echevarría.La representación iberoamericana se cierra conde Portugal y Brasil, Chuva e cantoria na aldeia dos mortos, de João Salaviza y Renée Nader Messora, y Diamantino, de Gabriel Abrantes & Daniel Schmidt.© Carolina G. Guerrero (Cannes)— NOTICINE.com