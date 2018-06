El ministro de Cultura, sobre la fusión del Real y Zarzuela: "Los temas laborales no están resueltos"

Publicada el 19/06/2018 a las 12:28 Actualizada el 19/06/2018 a las 13:16

El nuevo ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, decide este martes. En la mañana del martes, y antes de reunirse con los sindicatos, el gestor cultural ha expresado su preocupación porque implica la fusión del Teatro de la Zarzuela y del Teatro Real propuesta por el anterior Gobierno del PP. "Al margen de la bondad o no del proyecto, que habría que seguir pensando un poco, lo que estaba en marcha tiene un problema al que soy bastante sensible: no estaba resuelto cómo se integraban los trabajadores de la Zarzuela, que son más de cien personas. Si los temas laborales no están resueltos, a la gente no les puedes pedir fe ciega", ha dicho el ministro en Sevilla, donde había asistido el lunes a la gala de los Premios Max de artes escénicas, según recoge el diario El País . El Ministerio anunciará a lo largo de la tarde si cancela definitivamente la subrogación o si la pausa para retomarla más adelante.El proyecto impulsado por el Gobierno conservador implicaba la. El primero depende del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), mientras que el segundo está dirigido por una Fundación del sector público: así, los 155 empleados que trabajaban en la Zarzuela en 2017 (según datos del Ministerio) dejaban de trabajar para la administración, con lo quesustancialmente. La propuesta se encontró desde el principio con el rechazo de los sindicatos CCOO y UGT , que convocaron paros y una huelga indefinida. Podemos y PSOE solicitaron también que se paralizara el proyecto, pero el exministro Íñigo Méndez de Vigo y el ex secretario de Estado Fernando Benzo siguieron adelante. El Real Decreto que regulaba la subrogación se aprobó a finales de abril José Guirao apuntaba en la mañana del martes a un posible conflicto entre el proyecto esbozado por Cultura en la etapa del PP y el Ministerio de Administraciones públicas: "Una cosa es lo que piense Cultura y otra [el Ministerio de] Administraciones Públicas, que. Al margen de la bondad o no del proyecto, el problema básico es la grave complicación de la incertidumbre para los trabajadores, sin una seguridad por parte de Administraciones Públicas". El ministro se reunió con los sindicatos el pasado viernes y el lunes, con el presidente de la fundación del Real, Gregorio marañón, y el director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco. Al final de la mañana del martes tenía prevista un, en el que anunciará su decisión. Los sindicatos, que siguen pidiendo la retirada del proyecto, admiten que no saben por cuál de las dos opciones se inclina el ministro, pero aseguran que de tratarse de una mera paralización: "Nosotros negamos la mayor, no queremos que la Zarzuela salga del Ministerio".