El Premio Nacional de Periodismo Cultural es para Ana Romaní, a la que la Radio Galega le canceló este verano su programa

Publicada el 25/09/2018 a las 13:27 Actualizada el 25/09/2018 a las 14:14

Ana Romaní Blanco ha sido galardonada con elsegún informa el Ministerio de Cultura y Deporte. El jurado ha motivado la elección de Romaní "por su larga trayectoria en el periodismo, su constante trabajo decon formatos propios", así como por "su".Se da la circunstancia de la Radio Galega acabó este verano con el programa que dirigía,, que se emitía desde los años 90, después de haberse convertido en una emisión de referencia en la radio pública gallega. La dirección de la Radio Galega decidió diluir los contenidos de la emisión entre otros programas. Ana Romaní dejó de ser coordinadora del espacio y se ha convertido en una trabajadora más de la emisora.La polémica decisión de suprimir el programa coincidió con la dede lo servicios informativos, medidas que empujaron a los profesionales de la CRTVG a iniciar una serie de protestas que culminaron el 8 de septiembre con una manifestación en Santiago para reivindicar "la dignidad de los medios públicos de comunicación ". Esta marcha completaba cuatro meses de protestas de los trabajadores del ente público gallego: cada viernes, y siguiendo el ejemplo de los Viernes Negros de RTVE –suspendidos desde el pasado 13 de julio-, los empleados se enfundan ropa negra para denunciar la manipulación y reclamar el fin de la injerencia política del gobierno de la Xunta encabezado por Alberto Núñez Feijóo.El Ministerio reconoce con el premio otorgado a Romaní la labor de profesionales del periodismo que, bien con sus obras, o bien a través de suen diversos ámbitos de la creación artística o literaria, fomentan lass contribuyendo con ello al enriquecimiento del patrimonio cultural de España.Nacida en Noia (A Coruña) en 1962, Romaní cuenta con una larga trayectoria en el ámbito periodístico, además de. Es académica de número de la Real Academia Galega.Romaní inició sus pasos en el periodismo en 1983, al participar en la creación de la revista Carabela de Xiada. A partir de 1988 encamina su trayectoria profesional al mundo de la radio. Tras su paso por Radio Nacional de España, con el programa La Viborona, dirigió Diario Cultural.A través de este espacio, Romaní participó en la puesta en marcha de la publicación del libro Narradio. 56 historias no ar (2003); del Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico, que se otorga desde 2006 con el objetivo depara la radio; y del proyecto De Cantares hoxe. Os Cantares Gallegos de Rosalía de Castro no século XXI.La galardonada, entre los que destacan el Premio al Fomento de la Lectura, que le otorgó la Federación de Gremio de Editores de España en 2007; el Premio Atlántida, del Gremi de Editors de Cataluña, en 2008; el Premio de la Asociación de Escritores en Lengua Galega a la mellor xornalista cultural en 2012 y de poesía en 2011; y el Premio de la III Gala do Libro Galego a la trayectoria en periodismo cultural en 2018.