El veinte aniversario del Nobel a José Saramago une a España y Portugal

Publicada el 06/10/2018 a las 17:34 Actualizada el 06/10/2018 a las 18:24

El "compromiso" de Pilar del Río

#Saramago es un referente literario y moral. Su herencia nos guía en la búsqueda de la justicia, la igualdad y la dignidad humana. Él nunca renunció en su batalla, tampoco lo haremos nosotros. Hoy conmemoramos en Lanzarote el 20 aniversario de su Premio Nobel de Literatura. pic.twitter.com/RZXySLkYJO — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 de octubre de 2018

Con el Presidente del Gobierno de España @sanchezcastejon, he visitado hoy el @MuseoJSaramago. Lanzarote es una metáfora de como las personas pueden vencer las distancias y acercar dos países. pic.twitter.com/9p72rZkm6D — António Costa (@antoniocostapm) 6 de octubre de 2018

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, han alabado este sábadoen un acto de homenaje celebrado en conmemoración del vigésimo aniversario de la concesión del Premio Nobel de Literatura al escritor portugués que ha tenido lugar en la casa en la que residió durante la última etapa de su vida en el municipio de Tías, en Lanzarote.Pedro Sánchez y Antonio Costa han estado acompañados por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y, quien se encargó de enseñar la vivienda en la que el escritor portugués residió hasta su muerte en el año 2010, informa Europa Press.En su intervención, Pedro Sánchez dijo tener la "certeza" de que, dos países que el escritor "vivió buena parte de su historia, dándose la espalda la una a la otra". Añadió que así fue "desgraciadamente" durante muchos años, pero "la democracia reconquistada casi al mismo tiempo fue lo que nos hizo volver a unirnos", apostilló. "Ese vínculo, desde entonces, no ha hecho más que crecer y crecer gracias, entre otras cosas, a la fe común que tenemos no solamente nuestros gobiernos, sino sobre todo las sociedades en la vigencia y futuro dey el proyecto europeo que ambos defendemos con convicción absoluta pese a los avatares que ahora tenemos que sufrir en muchas ocasiones en Bruselas", apuntó Sánchez.El presidente también ha resaltado "el prestigio y la memoria de Saramago que trascienden cualquier límite geográfico, ya que, desde el punto de vista moral y literario". A su juicio, "el legado de Saramago nos sirve hoy para analizar críticamente la realidad y transformarla, para sentirnos menos solos y más fuertes en la búsqueda diaria de la justicia, la igualdad y la dignidad humana. Él nunca renunció a esa batalla, y en su memoria, tampoco lo haremos nosotros". Pedro Sánchez también ha recordado que Saramago "se implicó en los debates más sensibles, desde una posición de lucha por la justicia social y que fue mucho más que un escritor excepcional, fue un ser humano íntegro que no quiso refugiarse en torres de marfil, desde las que tantas veces se pierde en sentido de la realidad de las cosas".Sánchez ha destacado además, que "además de haber sido compañera y traductora, es una mujer comprometida con causas universales, como el feminismo, y cuyo trabajo nos ha permitido aprovechar el torrente de sabiduría de un genio único".Durante la jornada, ambos mandatarios también han podido visitarhace ya cincuenta años.