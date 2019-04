La Academia de Hollywood permite que las plataformas digitales compitan con sus películas en los Oscar

Publicada el 24/04/2019 a las 11:21 Actualizada el 24/04/2019 a las 12:30

Renovación en los Oscar

La Academia de cine estadounidenseen los premios Oscar. Después de un intenso debate en el seno de Hollywood, con voces de renombre en contra de que el streaming pueda acceder a los grandes premios del cine estadounidense, el cine de las plataformas, tal y como estaba establecido hasta ahora.Este anuncio, que recoge Europa Press, supone que, a pesar de la cruzada encabezada porante películas como, la Junta de Gobernadores de la Academia de Cine, reunida este miércoles 23 de abril para discutir y votar diferentes cuestiones acerca de sus galardones, ha considerado que la propuesta del director para cambiar la normativa de nominaciones de premios Oscar no es necesaria. "Nuestras reglas ya requieren de exhibición en salas", declaró, actual presidente de la Academia.Tras la reunión, Bailey añadió que la Academia "apoya la experiencia cinematográfica como parte del arte del cine", y afirmó que esto "tuvo mucha presencia" en las discusiones de la Junta. "Planeamos, por lo que continuaremos discutiendo con nuestros miembros sobre estos asuntos", concluyó.Por tanto, la Regla Dos, que establece que una película puede ser elegida para los Oscar si se mantiene al menos siete días en una sala cinematográfica en Los Ángeles, permanece intacta. Así, tanto películas que se distribuyan en vídeo bajo demanda como otras de corta distribución por cuestiones de presupuestoLa reunión de la Junta sí que aprobó, por el contrario, otros cambios significativos en sus premios. El primero de ellos afecta a la categoría de Mejor película de habla no inglesa, que pasará a llamarse. "Hemos pensado que la referencia a películas como 'Extranjeras' está obsoleta respecto a la comunidad global del cine", comentaron, copresidentes del Comité de películas internacionales. "Creemos que Película internacional representa mejor esta categoría, y promueve una visión positiva e inclusiva del cine como arte y experiencia universal", concluyeron.La regulación que concierne a. En el caso de un año en el que hubiera menos de ocho estrenos de largometrajes de animación durante todo el año, la categoría no sería premiable, según una regla anticuada que ha sido eliminada en la pasada junta. Los nominados a la que será lase darán a conocer el próximo 13 de enero de 2020, y la gala en la que se entregarán los premios se celebrará el 9 de febrero del mismo año.