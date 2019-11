Mariana Enriquez, Premio Herralde de Novela

Publicada el 04/11/2019 a las 12:25 Actualizada el 04/11/2019 a las 12:58

(Buenos Aires, Argentina, 1973) ha resultado ganadora del último Premio Herralde de Novela, tal y como ha anunciado la editorial Anagrama en la mañana del lunes. La escritora, autora ya del sello con títulos como Las cosas que perdimos en el fuego o Los peligros de fumar en la cama, se ha hecho con el galardón, uno de los más prestigiosos de la literatura en español, por la novela, presentada bajo el título Mi estrella oscura y con el seudónimo de Paula Ledesma. Este año no se ha seleccionado una segunda novela finalista, como suele ser habitual. El galardón está dotado con 18.000 euros en concepto de anticipo de los derechos de autor.Según la descripción otorgada por la editorial, la novela sigueque atraviesan Argentina por carretera, desde la capital hasta las cataratas de Iguazú. La sinopsis ofrecida, en la que aparecen sociedades secretas, médiums y conexiones con el pasado, hace pensar que el lector volverá a encontrarse con el personal universo de Enriquez y de su juego con. "Else entrecruza con terrores muy reales en esta novela perturbadora y deslumbrante, que consagra a Mariana Enriquez como una escritora fundamental de las letras latinoamericanas del siglo XXI", dice la nota remitida a los medios.El jurado ha estado formado por, librero en Laie, Barcelona;, profesor de Literatura y Literatura Comparada en la Universitat Autònoma de Barcelona;, escritora y ganadora del premio en 2015;, escritor y ganador del premio en 2016, y la editora. En palabras de Pontón Gijón, "Nuestra parte de noche desborda las convenciones del género al que se adscribe –cultivado de forma admirable, pletórica de imaginación– para elevarse a la categoría de novela total, abierta a grandes asuntos: la inmensidad de la relación entre un padre y un hijo, los lazos terribles del amor y de la amistad, la enfermedad como condición de vida, las máscaras del ritual, la verdad atroz de los dioses, la cara oculta de la historia y de la política". "Continuadora de una tradición que podríamos denominar como 'La Gran Novela Latinoamericana", alababa Villalobos, "pertenece a una estirpe de obras tan disímiles, pero igualmente ambiciosas y desmesuradas, como Rayuela, Paradiso, Cien años de soledad o 2666".En ediciones anteriores resultaron ganadores, por Lectura fácil, galardonada también la pasada semana con el Premio Nacional de Narrativa (con Alejandra Costamagna como finalista por El sistema del tacto);por República luminosa (con Diego Vecchio como finalista por La extinción de las especies); Juan Pablo Villalobos, por No voy a pedirle a nadie que me crea (conFederico Jeanmaire con Amores enanos como finalista) y Marta Sanz por Farándula (con Miguel Ángel Hernández como finalista por El instante de peligro).