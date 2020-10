El auge de plataformas globales y el impacto de la pandemia marcan un MIPCOM virtual, el mercado más importante de la industria audiovisual

Publicada el 22/10/2020 a las 06:00

La mayor parte de los eventos del sector audiovisual de este año 2020 se han realizado online o de forma híbrida. Así, la feria internacional de televisión MIPCOM, que tradicionalmente se celebraba en la ciudad francesa de Cannes, se ha transformado entre el 12 y el 16 de octubre en un encuentro virtual como alternativa en una situación tan incierta como la que se vive actualmente.

El audiovisual español ha estado representado por Veneno, de Javier Calvo y Javier Ambrosi, en la categoría Fresh TV de ficción y en los Diversity Awards (Premios a la Diversidad), donde también estaban presentes La memoria homosexual, de Media Media, y Auténticos, de Buendía Producciones. Sola, de Mediaset, ha estado presente en la selección Fresh TV de entretenimiento, y se ha realizado la presentación internacional de series como Dime quién soy y Antidisturbios, ambas de Movistar +, además de la serie Hit de Televisión Española.

La industria audiovisual ha conocido en 2020 grandes avances en la adopción digital, los cuales se venían ya gestando desde hace algunos años y que han provocado un profundo cambio estructural en el modo de hacer negocios. El auge de las plataformas con alcance global y la información que obtienen sobre el comportamiento de la audiencia ha derrocado las estructuras de poder tradicionales en la industria. A esto se le ha sumado la pandemia, que definitivamente ha cambiado la forma en que la industria interactúa y hace negocios.

En medio de este panorama se ha celebrado la versión online de MIPCOM, el mercado más importante de la industria audiovisual, que se celebra en Cannes desde 1984. Dice Laurine Garaude, directora de la División de Televisión de Reed MIDEM, organizadora del evento: “Nuestra motivación siempre ha sido reunir a la industria del entretenimiento internacional durante nuestra semana insignia y apoyar los lanzamientos de nuevos programas. Con el nuevo formato nos aseguramos de ofrecer un espacio online efectivo para maximizar las oportunidades de negocio para la comunidad global”. La plataforma de la versión online de MIPCOM ofrece herramientas digitales para organizar reuniones en red y videollamadas, además de una serie de conferencias, visionados y encuentros con los contenidos audiovisuales más novedosos. Pero este formato de mercado obliga a desarrollarlo durante más tiempo y la plataforma y sus contenidos están disponibles para los profesionales acreditados hasta el 17 de noviembre.

Los profesionales del sector que habitualmente acuden de modo presencial a los mercados coinciden en que se resolvió bien el teletrabajo. “Hace que el mundo de los formatos y del negocio en general no se pare. Se siguen viendo formatos pero se pierden muchas cosas. El contenido no se ha parado aunque ha bajado el número de estrenos, en el momento de mayor consumo y de la mayor caída publicitaria”, comenta Edi Walter, CEO de la productora Boxfish. La mayoría están de acuerdo que los mercados virtuales han venido para quedarse por un tiempo, combinándolos con otro tipo de estrategias de marketing ya existentes. “Creo que son una herramienta, pero las empresas del sector cuentan con procedimientos de marketing que funcionan perfectamente, como las newsletters y aplicaciones que permiten estar en contacto con tus clientes”, asegura Cecilia Lera, responsable de Mercados y Promociones de RTVE. “MIPCOM siempre ha sido un mercado muy importante en términos prácticos. Es el más importante que hay a nivel global, donde están los grandes líderes de la industria y desde ese punto de vista mantiene ese posicionamiento más allá de haber pasado a ser online por las necesidades de la actualidad”, opina Alejandro Rojas, director of Aplied Analytics de Parrot Analytics.

En un mundo audiovisual convergente donde las fronteras han dejado de existir, creación, producción, emisión y distribución se mezclan y los actores de la industria interpretan varios papeles a la vez, provocando la reorganización de un negocio que siempre ha sabido donde estaban las barreras. Cadenas y plataformas tienen sus propias estructuras que llevan a cabo todos los procesos del mercado audiovisual. Productoras y distribuidoras encuentran en las coproducciones la financiación para sus proyectos dentro del panorama internacional a través de la cooperación. En este sentido, Beta Film de Alemania ofrece títulos basados ​​en alianzas de coproducción, mezclando cadenas y OTT (plataformas de televisión online) como Telefónica, CBC, Amazon, Netflix, Viaplay, entre otros. Entre sus títulos se encuentran la ficción española Dime quién soy, adaptación de la novela de Julia Navarro, producida por Movistar+ con DLO, Telemundo y Beta; Atlantic Crossing, sobre el exilio de la corona noruega en Estados Unidos durante la II Guerra Mundial, producida por Cinenord con Beta para NRK; y la producción rusa 257 razones para vivir, donde una joven que se cura de cáncer decide qué hacer con su vida, producida por YBW Rusia, plataforma Start y Super Production.

China, Corea del Sur y Rusia lideran las inversiones

Los países emergentes en esta industria que han llegado para quedarse en los mercados audiovisuales como China, Corea del Sur y Rusia han sido particularmente importantes en este MIPCOM online. La buena situación económica que atraviesan estos países en comparación con otros ha hecho que lideren gran parte de las inversiones.

Bajo el lema Corea, la historia nos conecta, Corea del Sur ha sido el País de Honor de este MIPCOM, con sus historias únicas y su ágil contenido audiovisual que en 2018 generó 326,8 millones de dólares en programas de televisión exportados (según datos de la Korean Communications Commission). El formato coreano de 2015 The masked singer (se estrenará en Antena 3) en el que personajes famosos cantan tras las máscaras más increíbles, es el más adaptado en 2020 con versiones en medio mundo, así como su gran éxito internacional de ficción The good doctor, una serie que en su versión estadounidense ha sido un éxito global. Corea del Sur cuenta con 19,5 millones de hogares con televisión y 30,8 millones de suscriptores de televisión de pago, y además es uno de los países más conectados del mundo, por la velocidad de descarga de contenido en streaming así como por la gran cantidad de smartphones en circulación y los bajos costes de las suscripciones. De este modo, el consumo de contenido en el móvil es lo más habitual en cuanto a consumo personal, por lo que se crea mucho contenido para esta pantalla.

El mercado audiovisual chino fue regulado por el gobierno para que las pantallas chinas no se llenaran de formatos occidentales, y pocos años después los formatos de entretenimiento y las ficciones chinas son las que inundan las pantallas de medio mundo. En ficción, destacan las grandes superproducciones históricas como Glory and dream, que retrata el surgimiento del Partido Comunista chino; Guardians of the ancient oath cuenta una historia fantástica en la antigua China; The Qin Empire está en su cuarta temporada de la historia épica de la guerra de los Estados, y The legend of Xiao Chuo es un drama familiar en la China legendaria. También tienen cabida producciones que transcurren en la actualidad como Nothing but thirty sobre tres mujeres de 30 años, Love in Shanghai producida en 8K, o Go ahead que cuenta la historia de tres niños que se convierten en familia y que ha sido un fenómeno audiovisual con su emisión a través de Hunan TV, Mango TV o el canal de YouTube de la productora Huace TV.

Entre las producciones rusas presentadas en el mercado, cabe destacar The Kitchenblock que se estrenará en la OTT rusa KinoPoisk HD. Basada en la novela homónima de Alexei Ivanov, se desarrolla en 1980, mientras Moscú está inmersa en los Juegos Olímpicos y la tranquila vida de un campamento veraniego se ve alterada cuando una noche uno de los pioneros descubre que su compañero de cuarto está bebiendo la sangre de otro chico... El campamento está lleno de vampiros y se esconden a plena vista.

Los MIPCOM Buyers Awards para el drama japonés suponen una muestra de las recientes producciones de ficción japonesas entre las que los compradores de todo el mundo premian a la mejor. En esta ocasión el Gran Premio fue para Harassment Games (TV Tokyo), un proyecto especial en el 55º aniversario de la cadena que aborda el tema del acoso social, mientras que el premio de Mención de Honor fue para The Secrets (Kansai TV) donde se cuenta la historia del secuestro de un niño con giros inesperados.

La diversidad y la inclusión son tendencia

MIPCOM Diversify TV Excellence Awards premia por cuarto año los programas de televisión más inclusivos de la temporada, en siete categorías: Representación LGTB+ scripted (guionizadas) y non scripted (no guionizadas), Representación de Discapacidad scripted y non scripted, Representación de raza y etnia scripted y non scripted, y Programa infantil. En la presente edición, tres producciones españolas fueron nominadas, aunque ninguna de ellas consiguió premio: Veneno de A3Media Studios en Representación LGTB+ scripted, La memoria homosexual de Media Media para Canal Sur en Representación LGTB+ non scripted y Auténticos de Buendía Studios para La Sexta en Representación de Discapacidad non scripted. Dentro del concepto de diversidad la clave está la inclusión, la tolerancia y la convivencia: defensa de los derechos de las mujeres, LGBTQ+, religión, enfermedades, contra el racismo, bullying, etc.

Sahar Baghery, de Amazon Prime Video, comentó que la compañía se preocupa por tener una representación equitativa de identidad de género, raza, etnia, edad, orientación sexual, discapacidad, educación, religión, siendo “uno de los principales desafíos de nuestra industria dentro y fuera de la pantalla”. El tema de la diversidad está muy presente en el mercado audiovisual, como asegura Isabel Durán, directora creativa de No Ficción en Buendía Estudios. “En el Festival de Edimburgo se habla de qué busca el mercado anglosajón, y es la diversidad delante y detrás de las cámaras. Hay cadenas como Channel 5 que dicen no diversity no commission. Si no hay diversidad en los equipos y delante de la pantalla no te compran nada”. “Voces diversas de diversos orígenes, aumentan el intercambio de nuevas perspectivas y se desarrollan historias innovadoras. Equipos diversos y equitativos producen mejores resultados”, aseguró Barghery.

A través de la plataforma de MIPCOM online se ha podido ver el documental Nations united, urgent solutions for urgent times, que distingue hechos y soluciones, y la necesidad de acciones específicas que crearán un cambio real en el mundo. Desde el alivio de la deuda hasta la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, el acceso universal a la atención médica, la educación de calidad y el empoderamiento digital. La presencia virtual de Melissa Fleming, secretaria general adjunta de Comunicación Global de las Naciones Unidas sirvió para evidenciar la importancia de este documental en el momento actual. “Cuando llegó el Covid-19, estábamos lidiando con la mayor crisis de salud pública de nuestro tiempo. Pero al mismo tiempo se trataba de una crisis de comunicación. Pasamos por una pandemia mundial en la era de las redes sociales, lo que posibilitó que los malos actores difundieran información errónea y desinformación, creando lo que la OMS llamó Infodemic”, asegura Fleming.

Los profesionales opinan

Según los datos aportados por la organización, en la edición online de MIPCOM han participado 6.000 ejecutivos de televisión de 100 países, 2.200 compradores, 800 exhibidores virtuales y ha habido 3.700 programas de exhibición. Unos números que se alejan de los 13.000 ejecutivos y 4.000 compradores de la última edición presencial de 2019. No obstante el balance de los profesionales es bastante positivo. “Es una solución para los tiempos que corren y es increíble lo rápido que se ha podido implantar. Nos permite contactar con algunos lugares del mundo sin tener limitación. Durante la edición de MIPCOM online hemos mantenido reuniones con clientes que están en distintos husos horarios de una manera muy fácil y accesible”, comenta Silvia Cotino, subdirectora de ventas y desarrollo de negocio de Mediterráneo. Para Jesús Iriepar, ejecutivo de ventas de Caracol TV, la valoración general de la edición online de MIPCOM es muy positiva: “Por las circunstancias especiales, se ha configurado en esta ocasión como un escaparate virtual para un mercado global. Esta edición electrónica del mercado ha mantenido el ritmo de ediciones anteriores presenciales”.

No obstante hay algunos ámbitos de la industria que no encuentran en los mercados online el desarrollo de su actividad de un modo positivo. “Los que venden tienen estrategias establecidas y es fácil entrar en la web y buscar los contactos que quieren, pero para el desarrollo de proyectos y coproducciones de ficción esta versión del mercado no es útil”, asegura una ejecutiva de coproducciones. Debido a la pandemia, se ha tenido que habilitar este formato online para de este modo mantener el contacto con clientes y compradores por parte de los vendedores, lo que “es una solución de emergencia que tiene algunas ventajas pero más inconvenientes, sobre todo si no se muestran más eficaces y amigables en su look and feel, navegabilidad y marketing de la propia plataforma, y conectividad con el cliente”, comenta una ejecutiva de ventas.

Las valoraciones en general hablan de la falta del contacto personal, de la ausencia del networking constante en cada pasillo, de esas reuniones que generan lazos, se echa de menos la relación personal con el cliente, la fuerza del face to face se diluye, conocer al cliente bajo un contexto diferente del mercado. En la parte positiva también la mayoría de los profesionales están de acuerdo en que las reuniones online son más productivas en cuanto a intercambiar información y entender mejor a los clientes, ya que “hay más tiempo que en la versión presencial, en donde es una locura de menos de treinta minutos cada una”. Como asegura Iriepar, “a la espera de que cuando sea posible se recupere el peculiar ecosistema vivo entre compradores y vendedores que se crea en cada una de las ediciones de los mercados celebrados en Cannes”, los mercados virtuales online han venido para quedarse y van a seguir creciendo, sin reemplazar a los presenciales, aunque puede que sirva para que la propia dinámica de los mercados y festivales se autorregule.