Muere el poeta Joan Margarit a los 82 años

Publicada el 16/02/2021 a las 16:08 Actualizada el 16/02/2021 a las 17:02

El poeta catalán Joan Margarit (Sanaüja, Lleida, 1938) ha fallecido este martes a los 82 años en Sant Just Desvern (Barcelona) a causa de una grave enfermedad que le fue diagnosticada hace poco menos de un año. Así lo ha comunicado su familia, como recoge la agencia Europa Press. Este arquitecto de profesión, catedrático de Cálculo de Estructuras de la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, deja una obra escrita en catalán y castellano, las dos lenguas en las que vivió. Con ellas se convirtió en maestro de varias generaciones de poetas españoles, que han seguido los pasos de obras como Estació de França/Estación de Francia (1999), Calcul d'estructures/Cálculo de estructuras (2005) o Casa de misericordia (2008).

El último gran reconocimiento a su carrera le llegó en 2019: el Premio Cervantes premiaba "su obra poética de honda trascendencia y lúcido lenguaje, siempre innovador". Antes habían llegado el el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2019), el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda (2017) y el Premio Nacional de Poesía (justamente por Casa de misericordia) y el Premi Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya (recibidos ambos en el mismo año, 2008). El jurado del Cervantes, en su fallo, señalaba el peso de Margarit, una figura clave en las dos lenguas que le atravesaron: "Ha enriquecido tanto la lengua española como la lengua catalana y representa la pluralidad de la cultura peninsular en una dimensión universal de gran maestría".

Margarit, que comenzó a publicar en la veintena, tuvo una madurez muy fértil. Su último libro, Un hivern fascinant / Un asombroso invierno, data de 2017. Es un libro bilingüe, como los últimos del poeta, pero no traducido: Margarit defendía que su forma de trabajo no era la traducción, sino un trabajo paralelo en sus dos idiomas, que desembocaba en dos versiones de un mismo poema. La chispa que iniciaba la creación se pronunciaba, eso sí, en catalán, su lengua materna. No se encontaría con ella como lengua de escritura más que a los 40 años; hasta entonces, Margarit había escrito siempre en castellano, la lengua de su educación y de la mayoría de sus lecturas. A partir de entonces, empieza a hacerlo también en catalán. "Comencé escribiendo en castellano como una respuesta normal desde el punto de vista cultural: no tenía cultura en ninguna otra lengua", escribía en el prólogo de Estació de França/Estación de Francia. "Pasé a escribir en catalán buscando lo que una persona tiene más profundo que la cultura literaria".