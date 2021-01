Juan Gómez-Jurado, presentador de 'El condensador de fluzo': "Es un programa hecho por gente que ama la Historia y que quiere demostrar que es divertida"

Publicada el 06/01/2021 a las 06:00

“Antonia Scott y Jon Gutiérrez están en el supermercado comprando los ingredientes necesarios para preparar una tortilla de patatas. De pronto, unos terroristas entran por la puerta y los acribillan a tiros. Las balas impactan en los tarros de los estantes mientras la mayonesa les cae encima”. Juan Gómez-Jurado nunca ha sometido a sus dos personajes más celebrados a semejante escena, pero, como él mismo afirma, podría haberlo hecho y no le habría costado nada imaginarse qué sensaciones estarían experimentando: “Sería fácil porque yo he estado en un supermercado”. El ejemplo le vale para explicar que un escritor siempre tiene una parte de su cerebro recopilando datos para sus novelas, también cuando entra en una tienda, o cuando va al mecánico. Quizás, incluso cuando se enfrenta, por primera vez en su vida, a conducir un programa de televisión nada menos que como presentador y nada menos que en prime time, un reto que encajó con muchísima ilusión hace ya algunos meses y que está deseando mostrarle al público. No hará falta que espere mucho más. A partir de mañana mismo, cada jueves a las diez de la noche Juan Gómez-Jurado al lado de colaboradores de la talla de Javier Cansado, Néstor Marqués, Javier Traité, Margarita Sánchez-Romero o Miguel Iríbar (entre otros muchos) arrancan El condensador de fluzo (Lacoproductora) en La 2 de TVE.

En pocas palabras, “es un programa de Historia hecho por gente que ama la Historia y que tiene la ambición de demostrar que es una disciplina increíblemente divertida”. Así define el autor de la trilogía sobre Antonia Scott —Reina roja, Loba negra, Rey blanco (Ediciones B)— un espacio en el que se va a relatar la historia de la humanidad desde multitud de perspectivas distintas, tantas como colaboradores participan en el espacio. “Esa ha sido mi obsesión durante estos meses de grabación”, subraya Gómez-Jurado, “que cada uno de los historiadores y humoristas pueda hacer exactamente lo que quiere hacer y contar la historia exactamente como la quiere contar”. Sin desvelar demasiado antes del estreno, a Juan se le hace la boca agua cuando relata alguna de las historias que los espectadores van a poder disfrutar en apenas unas horas. “Se enterarán, por ejemplo, de que Eric el Rojo se llevó a un montón de vikingos desde Islandia hasta Groenlandia utilizando una fake news”. Se trata de una anécdota, completa el escritor, que cuenta en el programa la experta en el mundo vikingo Laia San José.

La relación de Gómez-Jurado con el mundo de la comunicación viene de muy lejos. Con formación en Periodismo, desde muy joven trabajó en varios medios de comunicación, entre ellos Canal +, ABC, Radio España o El Mundo. Más recientemente, una vez ya metido hasta las trancas en su literatura, se aventuró a participar en dos podcasts —Aquí hay dragones y Todopoderosos— al lado de sus grandes amigos Arturo González-Campos, Rodrigo Cortés y el propio Javier Cansado. “Pero hay muchas diferencias entre colaborar en un podcast y presentar un programa televisivo”, advierte. Presentar es difícil, aunque, bromea, “también es cierto que no te interrumpen casi nunca”.

De la carta a Pérez-Reverte a la carta a Gómez-Jurado

Cuando tenía 13 años, Juan Gómez-Jurado vivió uno de aquellos veranos que le cambian a uno la vida y que han hecho de él todo lo que es hoy: un escritor de éxito internacional con más de 1.100.000 de libros vendidos desde 2018, un divulgador voraz y hasta un presentador de televisión. Fueron las semanas en que leyó La tabla de Flandes, de Arturo Pérez-Reverte; El señor de los anillos, de J. R. R. Tolkien y Cementerio de animales, de Stephen King. Los terminó y, como impulsado por el sueño que más tarde terminaría por hacerse realidad —pronto supo que quería ser escritor—, envió una carta a su admirado Pérez-Reverte para transmitirle cuánto le había gustado su novela. “No la pudo leer”, sonríe 30 años después casi con nostalgia. “Hemos tenido ocasión de hablarlo alguna vez y ni siquiera llegó a recibirla”. Pero él sí que recibió hace pocos días otra misiva. En este caso era el propio Juan Gómez-Jurado quien se vio leyendo una carta de un chaval, también de 13 años, que le decía: “Mis tres escritores favoritos sois Pérez-Reverte, Stephen King y tú”. Impresionado al leer su nombre del puño y letra del chico, el escritor superventas cierra el círculo y le contesta: “Si sigues así, dentro de 30 años alguien te escribirá a ti”.

Gómez-Jurado huye de la torre de marfil en la que a veces parecen estar encaramados algunos grandes autores de nuestro tiempo. Se desmarca de los rasgos heroicos que se le podrían suponer por haber escrito tres bestseller uno detrás de otro en los últimos años y, por si fuera poco, embarcarse en podcasts y programas televisivos: “Te levantas por la mañana, haces una cosa y, cuando la acabas, otra. Así todos los días”. Él lo tiene claro. ¿Y en cuanto a su trabajo en El condensador de fluzo? “El menos importante de todo el programa soy yo”, responde. “Hay que dar el mérito a Jorge Pezzi, a Bruna Hernando, a Aitor Gutiérrez y al resto del equipo de Lacoproductora, sin olvidarnos de Urbana Gil, Directora del área de Cultura y Sociedad de La 2, que han apostado por un programa de Historia en el prime time y, por supuesto, a los historiadores e historiadoras, que son nuestra energía”. Gómez-Jurado conduce, desde este jueves, a un puñado de expertos y humoristas explicando la Historia cada uno a su manera. “Los espectadores van a disfrutar mucho”, resuelve. “A todo el mundo le gusta escuchar historias contadas con pasión”.