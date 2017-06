Banco Popular sufre un retroceso bursátil del 38% en solo una semana

Las acciones de Banco Popular han cerrado la sesión de este viernes a 0,41 euros,y representa un retroceso bursátil del 38% en la última semana, ante un contexto de extremada volatilidad en el mercado como consecuencia de la incertidumbre que rodea el proceso de venta de la entidad presidida por Emilio Saracho.De acuerdo a ñas informaciones ofrecidas por Europa Press, la capitalización bursátil de Banco Popular ha caído en más de 1.000 millones de euros en la última semana y se sitúa ligeramente por encima de los 1.700 millones euros al cierre de la jornada del viernes.Tras iniciar la sesión con subidas cercanas al 5% y liderar los avances del selectivo madrileño,que ha arrastrado el precio de la acción hasta los 0,37 euros.Finalmente, Popular ha cerrado a 0,41 euros por acción, le implica una caída del 75% en los últimos doce meses, puesto que el 2 de junio de 2016 Popular cerró a 1,67 euros por acción.Fuentes del sector consultadas por Europa Press apuntan hacia el poco apetito en el mercado por comprar acciones de Popular, por lo quede la pronunciada caída experimentada a pocas horas del cierre.La analista de Renta 4, Nuria Álvarez, coincide en que la situación que atraviesa el banco, penalizado por la incertidumbre que genera en el mercado su proceso de venta, podría despertar movimientos especulativos en su cotización.En esta línea, Álvarez incide en que el problema de Popular, que arrastra activos improductivos por importe de 37.000 millones de euros, la mayoría de ellos vinculados al sector inmobiliario, no ha variado en la última semana, reforzando la posición de queAdemás, la analista subraya que los rumores acerca del proceso de venta Popular han disparado el volumen de contratación de acciones del banco por encima de los 200 millones de euros, frente a los volúmenes inferiores 100 millones que suele registrar este valor.A esto se suma que BlackRock, uno de los principales inversores del Ibex 35, redujo este jueves su participación en Popular desde el 4,09% hasta el 1,775%., señala también la analista de Selfbank, Victoria Torre.Desde XTB, Manuel Pinto explica que el repunte del 5% de los títulos de Popular durante las primeras horas de cotización se produjo por el "efecto rebote" desde los mínimos registrados el jueves."La búsqueda de un repunte a corto plazo hizo incrementar de manera notable el volumen de compras, que no se mantuvieron en el tiempo", precisa Pinto.De forma generalizada, los analistas consideran quepor parte de otra entidad según pasan los días y no se conocen nuevas ofertas.A este respecto, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, comentó que el órgano supervisor estudia "con atención" la volatilidad de Popular, aunque aseguró que hay que dejar al mercado "seguir funcionando".Por su parte, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha transmitido este viernes la "tranquilidad absoluta" del Ejecutivo ante "cualquier eventualidad" relacionada con Banco Popular.Respecto a la posible venta o ampliación de capital en la entidad, el portavoz del Gobierno ha señalado que existe una "tranquilidad absoluta" en relación al proceso."Gracias a las reformas,, de los más sólidos de Europa, y podemos están tranquilos ante cualquier eventualidad", ha reiterado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.