El Banco de España mantiene sus previsiones, pero alerta de que la tensión en Cataluña puede mermar la confianza

Bases sólidas para la recuperación

Las exportaciones crecerán menos

Mejores tasas de paro

El Banco de España ha publicado este jueves sus nuevas proyecciones macroeconómicas para el periodo 2017-2019 y mantiene sus estimaciones de crecimiento del PIB, que repuntará un 3,1% este año, un 2,5% en 2018 y un 2,2% en 2019, pero advierte de que, que podrían "afectar a la confianza de los agentes y a sus decisiones de gasto y condiciones de financiación", según informó Europa Press.El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha indicado, en la presentación del informe, que la previsión de crecimiento para este año no incorpora ningún efecto de las tensiones políticas en Cataluña y, a pesar de que por el momento no se percibe "ninguna reacción negativa" en los mercados financieros, síPreguntado acerca de si el Banco de España ha percibido algún movimiento en la evolución de los depósitos en los bancos catalanes, Hernández de Cos ha indicado que no se ha observado "".En el escenario internacional, la autoridad monetaria también apunta que existen ciertos, y menciona la salida de Reino Unido de la UE y las políticas económicas en algunas economías avanzadas, como el caso de las "dudas" en torno al curso futuro de la política fiscal estadounidense. También apunta la incertidumbre sobre la evolución del tipo de cambio del euro.A pesar de estos riesgos, el Banco de España afirma que la economía española ha seguidoen el tercer trimestre del año, con un repunte del PIB del 0,8%, lo que supone una "ligera" desaceleración de una décima frente a la tasa observada en el trimestre anterior. Este menor crecimiento, apunta, se debe a lanetos, tras su comportamiento especialmente favorable al inicio de la primavera.Con todo, mantiene que, una décima por encima de la previsión oficial del Gobierno, que ya ha anunciado que la revisará al alza, y se moderará al 2,5% en 2018 y al 2,2% en 2019, por lo que, apoyada en la "corrección de los desequilibrios", como las mejoras de la competitividad y la caída del sobreendeudamiento de familias y empresas que, según el Banco de España, confieren "bases sólidas" para que la recuperación se prolongue en el tiempo.No obstante, afirma que el "progresivo agotamiento" del efecto expansivo como consecuencia de la materialización de las decisiones de gasto en bienes de consumo duradero y la inversión pospuestas durante la crisis, junto con el tono neutral de la política fiscal, frente a la orientación expansiva de años anteriores, y la reversión parcial de la caída del precio del petróleo harán queSegún la autoridad monetaria, el crecimiento de la economía seguirá sustentándose en elapoyada, a su vez, en la mejora de la posición patrimonial de los agentes privados y en las condiciones financieras favorables. En concreto, crecerá un 2,5% en 2017, y se desacelerará al 2,2% en 2018 y al 1,9% en 2019, las mismas estimaciones que en junio, al tiempo que el consumo privado seguirá apoyándose en laEn cuanto al sector exterior, su contribución al PIB será del, una décima más que la previsión anterior, y del 0,3% tanto en 2018 como en 2019, a pesar de que el Banco de España ha revisado a la baja el crecimiento de las exportaciones que, no obstante, crecerán un 6,4% en 2017 (medio punto menos que la estimación de junio), un 4,6% en 2018 (tres décimas menos) y un 4,5% en 2019 (tres décimas menos).También es menor el crecimiento proyectado ahora para las importaciones, que(ocho décimas menos), un 4,1% al año siguiente (cuatro décimas menos) y un 4,2% en 2019 (tres décimas menos). Según el Banco de España, este crecimiento es menor del que cabría esperar por la demanda interna, lo que refleja que se está produciendo unaComo viene ocurriendo a lo largo de todo el periodo expansivo, el crecimiento del PIB seguirá siendo "muy intensivo" en empleo, proceso al que contribuirá, según el organismo presidido por Luis María Linde, el. Así, el empleo crecerá un 2,7% este año (dos décimas menos que la estimación de junio) y bajará al 2,2% en 2018 y el 1,8% en 2019 (igual que las previsiones anteriores).Lo que sí mejorará claramente respecto a las proyecciones del Banco de España en junio es la tasa de paro, que, dos décimas menos que lo estimado hace tres meses, y se reducirá al 14,4% en 2018 (tres décimas menos) y al 12,9% en 2019 (también tres décimas menos).Sobre la evolución de los precios, estima una(una décima menos que la previsión anterior) y mantiene en el 1,3% para 2018 y el 1,6% para 2019 las evolución media anual del IPC, que estará condicionado por la desaceleración del componente energético a medida que vaya desapareciendo de la comparación interanual el impacto del aumento del crudo en la segunda mitad de 2016.Por último,, que sitúa en el 3,2% del PIB, una décima más que el dato comprometido con Bruselas, al tiempo que eleva una décima, al 2,6%, la estimación para 2018 y mantiene en el 2,1% la de 2019. Así, estima que el tono de la política fiscal sería aproximadamente neutral en este periodo, tras la orientación expansiva de 2015 y 2016.