Solbes cree que el Gobierno de Zapatero debió "ser más valiente" para ahorrar más y reformar las cajas antes de la crisis

Admite la culpabilidad del Gobierno para prever la crisis

El que fuera vicepresidente económico de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009, Pedroy reformar la gobernanza de las cajas de ahorro antes del estallido de la crisis."Creo quey más valientes en entrar en la gobernanza de las cajas", ha reconocido durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro.En todo caso, Solbes ha puesto en duda que, aludiendo durante su intervención a la minoría parlamentaria en la que se encontraba el PSOE. Según su opinión, "el problema no eran las cajas" sino las características de una "gobernanza inadecuada", y cree que esto también afectaba a las posibilidades del Gobierno para reformarlas."El tema de la gestión era clave, pero dada lasi no existían problemas de solvencia", ha dicho el exvicepresidente, que ha señalado que la reforma tuvo que esperar hasta la intervención de Caja Castilla-La Mancha.Durante su intervención, Solbes también ha admitido en términos macroeconómicos " y también a la hora de detectar la llegada de una segunda recesión y su magnitud. "No fuimos capaces de detectar la fuerte recesión", ha dicho, recordando que si bien el Gobierno previó una contracción del PIB del 2% en 2009, la caída alcanzó el 3,6%.Asimismo, ha señalado que en 2010 el Ejecutivo de Zapatero confiaba en "volver a la normalidad" y. "Con la segunda recesión nos equivocamos totalmente", ha aseverado.