Bankia y sindicatos logran un acuerdo y fijan en un máximo de 2.000 las salidas voluntarias

lograron un acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que aplicará la entidad en el marco de su BMN ) y que contempla finalmente un, según información de fuentes sindicales recogida por Europa Press.En concreto, de estas 2.000 bajas previstas, 1.587 son amortizaciones de puestos trabajo, frente a los 1.602 fijados anteriormente, 198 suspensiones de la relación laboral (excendencias anteriores mayoritariamente) y 215 salidas voluntarias adicionales que la empresa podrá conceder.El acuerdo se suscribió tras varios días de negociación con el 92% de la representación sindical (CCOO, UGT, ACCAM, SATE, SESFI, UOB y ACB).Así, el ERE contempla–54 años en Andalucía, Murcia, Alicante y Baleares–, frente al 60% planteado anteriormente, y unaLos trabajadores de entre 55 y 57 años tendrán una prima de 6.500 euros, los de 58 años, de 5.200 euros, los de 59 años, de 4.000 euros y los de 60 años, de 1.000 euros, mientras que los de 54 no tendrán prima.La indemnización se percibirá en renta, desde la fecha de salida hasta los 61 años, para los de 54 años (en territorios excedentarios) y para los de 55 años, hasta los 62 años para los de 56 años y hasta los 63 años para los de 57 y más.Según el acuerdo suscrito, los dos primeros años se complementará teniendo en cuenta el desempleo, con una antigüedad mínima de diez años, al tiempo que habráhasta los 63 años, excepto los de 54 que sería hasta los 61.Asimismo, el acuerdo recoge una, que será de 6.000 euros para los que se jubilen entre los 61 y 61,5 años y de 2.500 euros si lo hacen entre los 61,5 y 62 años.Por otra parte, los empleados menores de 55 años (54 en territorios excedentarios) tendrán una, con un límite de 22 meses, además de una prima de 2.500 euros por cada tres años que exceda de 25 años.En cuanto a la movilidad geográfica no aceptada por el trabajador, el acuerdo entre Bankia y los sindicatos contempla la misma indemnización que los menores de 55 años, sin primas.Por su parte, los empleadosde entre 4.000 euros (de 51 a 100 kilómetros) y 16.500 euros si se trata de cambios entre las islas y la Penísula. Además, la entidad y los sindicatos fijaron una ayuda por cambio de residencia de 12.000 euros, siempre que la distancia sea superior a 150 kilómetros.El acuerdo recoge además la armonización de condiciones para empleados procedentes de BMN, con una paga en 2019 y una y media en 2020 con el fin de, y con un complemento salarial de fusión BMN (mantener el sistema en 2018 y en 2019 inaplicación del sistema).Sobre los horarios, las partes acordaron laa partir del 1 de julio del 2018, mientras que habráen los servicios centrales, Zonas y Territoriales.Según el acuerdo, donde haya excedentes de plantilla (Baleares, Murcia, Alicante y Granada) si no existen voluntarios suficientes,