Tres de cada cuatro desempleados perderán cobertura con la nueva ayuda a parados diseñada por el Gobierno

No tienen acceso a la RAI

Ampliar la cobertura

Tres de cada cuatro desempleados perderán cobertura con la nueva ayuda a parados que el Gobierno quiere poner en marcha con motivo de la finalización de la prórroga del(PAE) y del(Prepara) el próximo 30 de abril. Según denuncia CCOO, la(RED), programa con el que el Gobierno pretende fusionar las ayudas a parados de larga duración en una única,la cobertura de las prestaciones por desempleo. Si el desempleado no tiene familia a su cargo, la merma será aún mayor: entre nueve y 28 meses menos.El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha asegurado que esta iniciativa sólo mejora la situación de uno de cada cuatro desempleados. Además, ha puesto de relieve que, aunque, en general, se pierden entre uno y tres meses de cobertura,, informa Europa Press. Es el caso de lospara acceder a una prestación contributiva: la cobertura pasa de los 66 meses actuales de máximo que se podrían obtener si se encadenan diferentes ayudas (los 21 meses de ayuda actuales más el Prepara, el PAE y la Renta Activa de Inserción) a 24 meses.para acceder a una prestación contributiva, pero también salen muy mal parados todos los beneficiarios de la Renta Activa de Inserción (RAI), que se puede cobrar hasta 11 meses, y se puede solicitar hasta tres veces con un año de espera. Los primerosde protección dependiendo de si tienen, o no, cargas familiares.Además, cuando estos mayores de 45 años agoten alguna de las prestaciones que plantea la RED,, por lo que, según CCOO, se perderá un "importante" periodo de protección si este colectivo continúa en desempleo. También, porque tampoco tendrán acceso a la RAI como hasta ahora .En la primera propuesta del Gobierno el pasado 21 de marzo, según el sindicato, se hacía un "intento de reordenación de las prestaciones asistenciales que perciben los desempleados, aunque presentaba "importantes" limitaciones respecto a la pérdida de periodos de percepción para algunos colectivos y en la transferencia a las comunidades autónomas de algunas prestaciones, o por el hecho de queLa segunda propuesta del Ejecutivo, que recibieron las organizaciones sindicales el pasado lunes, pese a que responde a observaciones realizadas tanto por CCOO como por UGT, y permite recibir la nueva ayuda a excarcelados, discapacitados y víctimas de violencia de género, todavía presenta problemas para garantizar el acceso a prestaciones de carácter asistencial para una serie de colectivos concretos.Para el sindicato que lidera Unai Sordo, es necesario abordar de manera integral el sistema de protección por desempleo para reforzar su ámbito. En concreto, la mayor prioridad, desde el punto de vista de CCOO, está en el colectivo de"El Gobierno no ha hecho movimiento alguno en estas alternativas y ha propuesto, pero le hemos planteado que esto puede no tener sentido, que tenemos el 30 de abril a la vuelta de la esquina y que no se puede mantener en los términos en los que estaban", ha asegurado Bravo, tras afirmar que la opción que las organizaciones sindicales han trasladado al Gobierno es la de reforzar el sistema de Seguridad Social en materia de prestaciones económicas.El sindicato también ha hecho hincapié en que el sistema cuenta con, debido, en parte, a que la prestación media ha pasado de rondar los 1.000 euros al mes a situarse en cifras cercanas a los 810 euros mensuales, lo que pone en evidencia que hay "un problema con la cobertura del sistema de prestaciones por desempleo". En la actualidad, porque han trabajo pero no tienen cobertura , asciende a, explicó Carlos Bravo.En general, la organización sindical cree que se debería ampliar la cobertura. "No puede ser que todos los movimientos sean para reducir cobertura y aumentar los requisitos", ha subrayado Bravo.