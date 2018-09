Publicada el 28/09/2018 a las 11:45 Actualizada el 28/09/2018 a las 11:55

El Alto Comisionado de Lucha Contra la Pobreza Infantil, Pau Marí-Klose,en cuanto a ayudas dirigidas a reducir el impacto de la pobreza en las familias.Marí-Klose, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha explicado que una de las primeras medidas que le gustaría adoptar, "aunque no la única", está relacionada con ely que "con 270 euros al año no tiene ningún impacto en la reducción de la pobreza".El responsable del Alto Comisionado considera, además, que la tasa de riesgo de pobrezay recuerda que "las entidades sociales y la Unión Europea la "han llamado la atención en varias ocasiones" porque "la vulnerabilidad económica en la infancia sale muy alta en comparación con otros grupos y otros países".Marí-Klosé ha admitido que la situación de pobreza en la infancia es. "Tiene que ver con los problemas del mercado de trabajo con una dualización muy fuerte que coloca a sectores jóvenes en situaciones laborales precarias", ha indicado.Asimismo, ha reconocido que España a lo largo de las últimas décadas ha desarrollado un estado de bienestar en "muchos sentidos modélico, con buen sistema educativo", pero ha precisado que "existe unay en particular en la más vulnerable".En este sentido ha recordado que durante la crisis los mayores recortes afectaron a las becas, a la educación y a las familias lo que ha convertido a España "en un estado de bienestar asimétrico, que" por lo que, en su opinión, es necesario "un estado de bienestar a la altura".