Sánchez anuncia la inminente aprobación de dos decretos ley en materia de impuestos para reforzar la credibilidad de su plan presupuestario

Publicada el 18/10/2018 a las 17:00 Actualizada el 18/10/2018 a las 18:26

Theresa May y Pedro Sánchez conversan en Bruselas durante la cumbre de jefes de Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió este jueves en Bruselas en asegurar que la respuesta que su Gobierno ha recibido de la Comisión Europea a su plan presupuestarioSánchez restó importancia a la carta de respuesta que el gobierno comunitario le ha entregado —en la que consideray señala algunos riesgos de aplicación de los objetivos— e instó a los periodistas a compararla con las que la Comisión remitió al Gobierno de Mariano Rajoy en años precedentes, también en relación al proyecto presupuestario.La carta pideal Gobierno sobre los detalles del borrador presupuestario para 2019 y su mera existencia, según normas europeas citadas por Europa Press, implica que los servicios del Ejecutivo comunitario han detectado un "riego particularmente grave de no cumplimiento".Pero según fuentes de La Moncloa la carta —que no llegará hasta el viernes a mediodía— sólo pide "aclaraciones" y "detalles técnicos".También han señalado que el Gobierno tiene "tranquilidad absoluta" por esta cuestión, especialmente después de que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, saliese con una impresión positiva del presupuesto español tras su reunió bilateral con Pedro Sánchez.Para reforzar su compromiso con Bruselas, Sánchez anunció que este mismo viernes el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar. “Si queremos justicia social necesitamos justicia fiscal”. “Plantearemos sendos reales decretos ley” con “las iniciativa fiscales necesarias para lograr esos ingresos públicos que nos permitan lograr esa cohesión social yEste es el planteamiento, que nosotros vamos a cumplir con nuestros objetivos de déficit y de deuda pública, y vamos a cumplir también con nuestro compromiso de redistribuir el crecimiento económico”.Fuentes de la Moncloa confirmaron posteriormente que los decretos ley que examinará este viernes el Consejo de Ministros, todavía en fase de anteproyecto, son los de creación del—popularmente conocido como tasa Google— y el de creación del—a su vez conocido como tasa Tobin—. El Gobierno también abordará un anteproyecto de ley deLas tres iniciativas son esenciales para dar soporte a los ingresos presupuestarios con los que el Ejecutivo quiere construir sus políticas para el año próximo, tanto en materia de redistribución económica como en lo que se refiere al cumplimiento de los compromisos de déficit y deuda pactados con Bruselas.Aunque a los “ultraconservadores” españoles no les guste, señaló en referencia al PP y a Ciudadanos, “es una propuesta política y presupuestaria queque rebaja“el déficit estructural y la deuda pública. Y que al mismo tiempo reconstruye parte del bienestar dañado por la política equivocada del Gobierno anterior”.El análisis del Ejecutivo comunitario en el caso concreto del plan presupuestario español se centra en averiguarque se exige a España para el próximo año. La senda de consolidación fiscal obliga a adoptar ajustes estructurales equivalentes al 0,65% del PIB, pero el borrador incluye un ajuste del 0,4%, utilizando la flexibilidad que permiten las reglas (dividir medio punto porcentual del esfuerzo en dos años).Por tanto, el ajustesegún lo estipulado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero antes el Ejecutivo comunitario debe comprobar que efectivamente las medidas anunciadas por el Gobierno suponen efectivamente un esfuerzo compatible con las reglas.El envío de la carta es el primer paso dentro del procedimiento después de que todos los gobiernos de la zona euro remitiesen el pasado lunes sus borradores presupuestarios para 2019. Bruselas dispone de un plazo de una semana (hasta el lunes) para pedir aclaraciones a aquellas capitales cuyos planes generan dudas, peroEsto ocurriría únicamente si las aclaraciones que remita el Gobierno siguen sin convencer al comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici. En ese caso,reclamaría un nuevo presupuesto en un plazo de tres semanas.