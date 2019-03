De Guindos niega que pidiese la dimisión de Rato en una reunión con los principales banqueros

Publicada el 26/03/2019 a las 13:20 Actualizada el 26/03/2019 a las 13:21

Cuentas sin auditoría, algo 'inaudito'

El exministro de Economíaha negado que pidiese la dimisión del expresidente de Bankiaen una reunión con los presidentes de los principales bancos españoles en mayo de 2012, como el propio Rato afirmó durante su paso por el banquillo del juicio por la salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011.Así lo ha señalado durante su interrogatorio como testigo en el juicio por laque se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), en el que ha declarado por videoconferencia desde la sede del(BCE) en Fráncfort, organismo del que ahora es vicepresidente. Según ha relatado, el 4 de mayo citó a, de Santander;, de BBVA;, de Caixa, y Rodrigo Rato, de Bankia, para exponerles el nuevo real decreto por el que pediría más provisiones a los bancos. Rato pidió entonces una nueva reunión para exponer el plan de recapitalización que había preparado para Bankia, que ni al ministro ni a los banqueros les dio confianza, pero, según Guindos, en esas reuniones no se abordó su dimisión.Al día siguiente, el 7 de mayo de 2012,, y el día 8 llamó a Guindos para comunicarle su intención de no hacer efectiva la dimisión hasta la próxima junta de accionistas. "El día 8 de mayo Rato me llamó y me dijo que estaba pensando no hacer el cambio directamente, sino esperar a la junta de Bankia y nombrar a Goirigolzarri consejero delegado. Yo le dije que en absoluto, que convocara al consejo de administración y dimitiera inmediatamente", ha recordado De Guindos. Aunque el exministro se había reunido con Rodrigo Rato en tres ocasiones en el mes de abril de 2012sobre la situación del sistema bancario español", nunca le trasladó en esos encuentros su intención de dimitir o de ceder poder a un nuevo consejero delegado.Durante su interrogatorio, la fiscalha cuestionado a De Guindos si conocía que hubiese dificultades en la formulación de las cuentas de BFA-Bankia. El vicepresidente del BCE ha negado que así fuera y ha afirmado que conoció que las cuentas del ejercicio 2011(CNMV) sin informe de auditoría cuando se publicó el hecho relevante el 4 de mayo de 2012.Según ha relatado,. "Era un hecho absolutamente inaudito y lo que hacía era poner más el foco de atención en Bankia. Esto no es un tema únicamente del auditor, es un elemento de preocupación sobre otros muchos que venían ocurriendo desde hacía meses", ha señalado. Tras la dimisión de Rodrigo Rato y el nombramiento de Goirigolzarri como presidente de la entidad, Bankia procedió a reformular sus cuentas del ejercicio 2011, sin la participación del Ministerio de Economía, ha asegurado de Guindos. Además, el Ministerio. "Fueron decisiones absolutamente autónomas tomadas por el presidente Gorigiolzarri. Siempre he tenido muy a gala no haber intervenido en las decisiones de gobierno corporativo, yo tenía plena confianza en él", ha asegurado.