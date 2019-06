Vodafone lanzará el 15 de junio la primera red comercial 5G de España en 15 ciudades

Publicada el 10/06/2019 a las 12:52 Actualizada el 10/06/2019 a las 14:08

Terminales y servicios

La red de Huawei

Según informa Europa Press,lanzará el próximo 15 de junio, que estará a disposición de los clientes de la operadora en 15 ciudades y en la que cuenta cony con dispositivos de Samsung, LG y Xiaomi compatibles con la nueva tecnología móvil.Entrese encuentran, donde la compañía ya anunció en julio de 2018 el despliegue precomercial, a las que se suman Zaragoza, Vitoria, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño y Santander. En todas ellos se alcanzará inicialmente una cobertura de aproximadamente el 50%.De esta manera, España se convierte en el primer país en el que el grupo Vodafone lanza su red 5G, ya que también se ha anunciado la puesta en marcha de la nueva tecnología móvil el 17 de junio en Italia y el 3 de julio en Reino Unido. Así, la operadora ha señalado que habrá 5G en roaming en Reino Unido, Italia y Alemania este verano.El despliegue se ha realizado sobre la frecuencia de 3,7 Ghz, donde la operadora se adjudicó 90 Mhz en la subasta de espectro realizada el pasado mes de junio. La velocidad de la red es de hasta 1 Gbps en descarga de datos y a finales de año se podrán alcanzar hasta 2 Gbps, multiplicando por diez las velocidades 5G.El servicio de 5G estarálanzados por la operadora el pasado mes de abril, que ya cuentan con 200.000 líneas y 140.000 clientes, pero no para los clientes de las tarifas anteriores, a los que se invitará a migrar a las nuevas para que puedan disfrutar de las ventajas de la nueva tecnología móvil.En este sentido, la operadora remarca que los clientes que tengan contratadas las tarifas Vodafone Ilimitada Total (49,99 euros al mes) y Vodafone One Ilimitada Total (109,99 euros al mes) serán los que puedan disfrutar de todas las ventajas que ofrece el 5G: capacidad ilimitada de datos, baja latencia y máxima velocidad."Este viernes", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, en rueda de prensa, donde ha señalado que este lanzamiento es "un hito histórico" y marca "un antes y un después" en los servicios de telecomunicaciones.En esta línea, la operadora ha empezado a vender este lunes también los primeros smartphones 5G en su catálogo de terminales. En concreto, Vodafone podrá inicialmente a disposición de sus clientes tres dispositivos, el Samsung Galaxy S10 5G, el LG V50 ThinQ 5G y el Mi Mix 3 5G de Xiaomi, aunque su intención es próximamente incorporar nuevos dispositivos.A este respecto, ha señalado que los clientes podrán adquirirlos a un precio que oscila entre los 19,99 euros y los 29,99 euros al mes con pagos a plazos en hasta 36 meses, ligados a planes móviles y convergentes con portabilidad y permanencia de 18 meses en la compañía.Preguntado por qué no se ha incluido elen lista de teléfonos a la venta, Coimbra ha explicado que este dispositivo aún sigue en proceso de certificación "por un" ante las últimas informaciones sobre el, aunque ha señalado que una vez que esté certificado estará también disponible para sus clientes.Por otro lado, el lanzamiento del 5G también irá acompañado de nuevos servicios, como el acuerdo en exclusiva con la plataforma de cloud gaming Hatch, que incluye actualmente más de 160 juegos en el móvil. La compañía ha lanzado una promoción hasta el 30 de septiembre por la que durante el primer año será gratuito para los clientes de las tarifas Ilimitadas Total. Su precio sin promoción es de 6,99 euros al mes.Por otra parte, Coimbra ha confirmado que Huawei y Ericsson son los proveedores del core de la red, aunque ha recordado que, desde que se anunció el posibleen el despliegue de 5G,en nuevos despliegues en el núcleo de la red hasta que comprobar cómo evoluciona esta situación.En este sentido, ha asegurado que, en caso de que finalmente se prohíba en Europa usar los equipos de Huawei y Vodafone tenga que sustituir las redes desplegadas con este fabricante, esto no será "un gran problema" para la operadora en España, ya que tiene definido cómo hacerlo, que será de una forma "sencilla" y sin afectar a los clientes.Respecto a la próxima subasta de espectro en la banda de los 700 Mhz, Coimbra se ha mostrado optimista y espera que se mantenga el actual sistema de adjudicación en "condiciones razonables y asequibles" que ha permitido que España sea el país de Europa "más avanzado en infraestructuras de nueva generación". "Esperemos que esta lógica de equilibrio se mantenga y no vemos ninguna razón para que no", ha añadido.