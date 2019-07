El abogado de Rato pide su absolución y acusa a la Fiscalía de "vulneración de derechos"

Publicada el 30/07/2019 a las 11:44 Actualizada el 30/07/2019 a las 11:45

La ampliación de la acusación

El abogado de Rodrigo Rato , Ignacio Ayala,, después de que el Ministerio Público ampliara su acusación inicial e incluyera el delito de falsedad documental, ha informado Europa Press.Este martes han desfilado una a una las defensas de los acusados por la fiscal Anticorrupción Carmen Launa en el juicio que investiga irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, que la semana pasada se elevaronEl proceso que se celebra desde noviembre del año pasado en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), quedando suspendido hasta el próximo mes de septiembre para proceder a la lectura de los informes y un posible turno de palabra de los acusados para, posteriormente, quedar visto para sentencia.Igualmente, el abogado del exconsejero de BFA y exministro de Administraciones Públicas, Justicia e Interior, asegurando que "no existen" los hechos que configuran elementos subjetivos y objetivos del tipo delictivo por falsedad contable y que se eliminan todas las garantías del principio acusatorio al introducir hechos nuevos.De su lado, la defensa del exinterventor de Bankiaante la modificación "sustancial" de los hechos, que considera que "no se puede hacer".El resto de abogados de acusados, como los de Araceli Mora, Francisco Javier López Madrid, Francisco Verdú Pons, Ricardo Romero de Tejada, Ildefondo Sánchez Barcoj o Francisco Celmade sus representados, mientras que se han reservado el trámite de informes elevando sus conclusiones con el relato de los hechos de lo ocurrido en el plenario.En un principio,al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, al exvicepresidente José Luis Olivas, al exconsejero de Bankia José Manuel Fernández Norniella, y al exconsejero delegado Francisco Verdú Pons.Sin embargo, tras ocho meses de procedimiento y en vista de las nuevas pruebas documentales aportadas, la fiscal Carmen Launa ha considerado que ha quedado acreditado que, además de dicho delito,, por lo que ha ampliado su acusación a once personas más.(cinco y medio por estafa y tres por falsedad contable), para Olivas pide cinco años por estafa, para Norniella seis años (cuatro por estafa y dos por falsedad contable) y para Verdú Pons reclama un año y medio de prisión por falsedad contable.Asimismo, por ser, solicita dos años de cárcel para el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, y dos años y medio para el exdirector general financiero y de riesgos de Caja Madrid y de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj.Además de los mencionados, la Fiscalía pideal exinterventor de Bankia Sergio Durá y al exdirector de auditoría interna de Bankia Miguel Ángel Soria Navarro.El Ministerio Público también pide para la exconsejera Merdeces Rojo Izquierdo, a la que inicialmente dio por fallecida, y para los exconsejeros Araceli Mora (Bankia), Pedro Bedía (BFA), Remigio Pellicer (BFA) y José Rafael García Fuster (BFA)y para el ejercicio de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena.Alternativamente, el escrito señala que la condena puede ser de seis meses de prisión, sustituible por multa, si el juez considera que el delito fuePara los exconsejeros Ángel Acebes y Alberto Ibáñez la pena que pide es de, al considerar que tenían mayor responsabilidad por su condición de presidentes de los comités de auditoría de BFA y Bankia, respectivamente. En el caso de tratarse de delito en grado de tentativa, reclama para ellos nueve meses de cárcel.