CCOO y UGT avisan a Sánchez de que "endurecerán" el diálogo social si no sube el SMI este año

Publicada el 14/07/2021 a las 13:43 Actualizada el 14/07/2021 a las 13:44

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario confederal de Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, han emplazado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que ponga fin a las "discrepancias internas" en el seno del Ejecutivo y abra un proceso de negociación con los sindicatos para consensuar cuánto tiene que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) tanto este año como los dos siguientes, ha informado Europa Press.

De lo contrario, ha advertido Álvarez, las organizaciones sindicales "se replantearán endurecer el diálogo social". "El Gobierno no puede pretender que nos sentemos a negociar sólo cuando él quiere. Se tiene que sentar para ver qué pesamos en relación con el SMI. Tenemos que llegar a una acuerdo para llegar a esa senda del 60% del salario medio, que serían unos 1.100 euros, y solo si se da esa situación será posible dar normalidad a la concertación social", ha subrayado.

Durante una concentración convocada por ambas centrales sindicales ante el Banco de España en el marco de su campaña para la subida del SMI y la derogación de la reforma laboral, el líder de UGT ha asegurado que los sindicatos "tienen autoridad para exigir al Gobierno" que abra ese proceso de negociación sobre el SMI porque se trata de una medida que afecta a los sectores más débiles de la sociedad, entre ellos jóvenes y mujeres.

Álvarez ha afirmado además que, "por mucho que se empeñen en intentar trasladar" que la subida del SMI destruye empleo, lo cierto es que lo crea y que ese dinero va directamente al consumo.

"Los trabajadores no se lo van a llevar a grandes cuentas ni a paraísos fiscales. Lo que hace es poner en marcha la rueda del consumo", ha subrayado Álvarez, que ha indicado que el hecho de hacer la concentración ante el Banco de España no es casual, pues se trata de que esta institución entienda también que debe ser "más prudente" y no publicar "estudios de parte" cuando "más conviene" a los argumentos de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

El dirigente de UGT ha señalado que parece existir un monólogo sobre el SMI en la propia Calviño, "que habla y se contesta a sí misma". "Hace unos meses dijo que en junio se vería lo del SMI en función de la situación económica. Ahora la economía va como un tiro. En el segundo trimestre con toda seguridad creceremos por encima del 15%. Y ahora dice que en julio", ha lamentado.

CCOO: el SMI debe crecer de manera significativa este año

Por su parte, Carlos Bravo, de CCOO, ha insistido en que la recuperación económica que ya está viviendo España debe ir acompañada de una subida del SMI, en un recorrido que debe empezar ya este mismo año para alcanzar el 60% del salario medio.

"Queremos un crecimiento significativo del SMI en 2021", ha subrayado Bravo, que ha añadido que esa mejora salarial contribuirá además a impulsar la economía española y la demanda interna.

Asimismo, Bravo ha reclamado al Gobierno la reversión de la reforma laboral de 2012 para reequilibrar la negociación colectiva, "seriamente dañada" con dicha reforma, y le ha advertido que "no es momento de regatear las condiciones de trabajo y salariales" de los trabajadores.

"Todo esto debe ser abordado en el marco del diálogo social. Hemos demostrado nuestra capacidad de negociación y pedimos lealtad y responsabilidad al resto de integrantes de la mesa. Nadie tiene capacidad de veto", ha defendido.