'Desierto sonoro', de Valeria Luiselli, y otros libros de 2019

Publicada el 27/12/2019 a las 06:00 Actualizada el 26/12/2019 a las 21:21

info Libre

NARRATIVA

Desierto sonoro, de Valeria Luiselli (Sexto Piso)

Canto yo y la montaña baila / Canto jo i la muntanya balla, de Irene Solà (Anagrama)

Lluvia fina, de Luis Landero (Tusquets)

Cambiar de idea, de Aixa de la Cruz (Caballo de Troya)

Una cita con la Lady, de Mateo García Elizondo (Anagrama)

Las mutaciones, de Jorge Comensal (Seix Barral)

Quiltras, de Arelis Uribe (Tránsito)

Ama, de José Ignacio Carnero (Caballo de Troya)

El aliado, de Iván Repila (Seix Barral)

Cometierra, de Dolores Reyes (Sigilo)

POESÍA

Tuve una jaula, de Lara Moreno (La Bella Varsovia)

Los días hábiles, de Carlos Catena Cózar (Hiperión)

Fuegos, de Ismael Ramos (La Bella Varsovia)

ENSAYO

El infinito en un junco, de Irene Vallejo



Juan Gómez Bárcena: "Mi obra favorita de la temporada: un viaje exhaustivo, profundo y al mismo tiempo ameno por la historia de los libros en la Antigüedad. Aunque los hechos que describe son remotos en el tiempo y en el espacio, Irene Vallejo se las arregla para narrar desde el hoy y para el hoy, con una mirada humana que se atreve a ligar su propia historia personal con la historia de los libros que la apasionan. En algún momento del ensayo, Vallejo se refiere a las habituales listas de fin de año —'Los últimos doce meses quedan resumidos en estos listados-pódium que publican todos los periódicos y se vierten a las redes. La realidad se transforma en un gran torneo, y nos apasiona saber quiénes son los ganadores'—. Espero que su autora, a quien no conozco, me perdone hacerla tomar parte en este torneo".



La potencia feminista, de Verónica Gago (Traficantes de sueños)



"Sí, es barrer para casa", admite Carolina León, de Traficantes de sueños), "pero somos editores además de libreros y este es un libro que debería ser mucho más leído. Hay una enormidad de publicación feminista desde hace unos años pero este es un libro, al contrario de tantos, reposado, meditado, lleno de historia y genealogía, y con grandes fundamentos; además de venir de Argentina y recoger la potencia de los movimientos latinoamericanos actuales".



El trabajo de los ojos, de Mercedes Halfon (Las Afueras)



Santiago Tobón: "Una obra inclasificable, un libro que combina los géneros con un lenguaje lúcido y elegante, una propuesta audaz que inquieta y sorprende".



CÓMIC



Comando Malva, de Pilar Bellver y Olga Carmona Peral (Dos Bigotes)



Carolina León (Traficantes de sueños): "Acaba de salir pero es para nosotros ya un clásico, tiene acción y sobre todo tiene derroche de teoría feminista bien explicada y es un material excelente para acercar a las más jóvenes al feminismo, contando las aventuras de poner en marcha un 'comando de acción feminista".

El buscón en las Indias, de Alain Ayroles y Juanjo Guarnido (Norma Editorial)

En 2018, el libro del año para los recomendadores defue uno que acababa de publicarse y que aún estaba encontrando su sitio en las librerías: Lectura fácil, de. La novela editada por Anagrama se ha acabado convirtiendo también en uno de los libros de 2019, un protagonismo renovado gracias al Premio Nacional de Narrativa concedido en octubre por el Ministerio de Cultura. Como las letras son rebeldes, el título más listado de 2019 es uno que se escapa a los límites de esta lista, que busca títulos escritos originalmente en español o en otra lengua del Estado: Desierto sonoro , de la escritora mexicana, fue publicado originalmente en inglés bajo el título de Lost children archive, pero ha sido traducido por ella misma junto a Daniel Saldaña París.No es el propósito de este índice de recomendaciones poner puertas al campo, y tampoco pretende esta ser la lista, siempre imposible, de los mejores libros del año. Aquí opinan los escritores(Kanada, El cielo de Lima),(La hija del comunista, colaboradora de este periódico) y(Premio El Ojo Crítico por su poemario Las niñas siempre dicen la verdad), los editores(Sexto Piso) y(Anagrama), y los libreros(Nollegiu, Barcelona),(Traficantes de Sueños, Madrid) y el equipo de Muga (Madrid). Entre los títulos señalados están también Canto yo y la montaña baila / Canto jo i la muntanya balla, de; Lluvia fina, de, o Cambiar de idea, deAroa Moreno Durán: "Luiselli es una de mis autoras contemporáneas favoritas.es una colección de instantáneas que muestran el paisaje geográfico, político y emocional de una familia en ruta hacia la frontera sur de Estados Unidos. Con una prosa inteligente, como siempre, pero mejor que nunca, la autora reflexiona sobre algunos de los relatos que sostienen nuestro tiempo: la familia, las migraciones, la intimidad y la memoria"."Llevo años siguiendo la obra de Valeria Luiselli, desde que descubrí su asombroso debut Papeles falsos ", cuenta Juan Gómez Bárcena. "Desierto sonoro es probablemente su obra más sólida. Sus personajes persiguen ausencias fantasmales: él las huellas del desaparecido jefe Gerónimo; ella el rastro de los niños perdidos que atraviesan la frontera en busca de refugio. Pero tal vez la ausencia que más pesa a lo largo de sus más de 400 páginas es el amor que una vez los unió y tal vez ya ha desaparecido por completo, o peor aún, que de algún modo permanece y sin embargo ha dejado de ser suficiente".El equipo de Muga (): "Valeria Luiselli en este su sexto libro escribe de las epopeyas de los migrantes del norte de Méjico al sur de Estados Unidos y de los mecanismos de deportación actuales. El lector es arrastrado a palpar el horror de una manera transitoria y quién si no una mujer es protagonista y es la que encarna en esta historia el signo de la esperanza en la existencia de lo íntimo, de los lazos familiares"."La novela más ambiciosa de Luiselli", valora su editor, Santiago Tobón. "Un retrato de la fragilidad de los lazos familiares, que también es metáfora de las migraciones contemporáneas. Una novela que no deja indiferente al lector"."Un libro bellísimo y luminoso sobre las historias que hay detrás de los paisajes", dice Rosa Berbel sobre la primera novela de Solà. "Una obra que me gustaría haber escrito; me entusiasma su tono fundacional, casi bíblico. Solà se aleja de esa cierta tendencia neorrealista al hablar y pensar la ruralidad, e incluye todo eso que también forma parte de la vida cotidiana y la verdad de los pueblos: las leyendas, la magia, los milagros, la poesía"."Es un libro [traducido del catalán por] que creo que en castellano pierde, como pierden todas las traducciones, porque la gracia del libro es la estructura y la lengua", lanza Xavier Vidal, de Nollegiu. "La autora es alguien que claramente ha pillado cosas del realismo mágico, de, pero ubicándolo en el Pirineo y con una estructura nada convencional"."Bellísima novela que condensa historia y potencia narrativa. La montaña y todos los seres que la habitan en un texto luminoso e inolvidable", apunta Silvia Sesé, su editora.El equipo de Muga: "Treinta años después de su debut, la carrera de Luis Landero recuerda la visita de los cometas a la órbita de la Tierra: cada aparición es un acontecimiento brillante y cargado de significados para quienes siguen su trayectoria. En esta ocasión, la experiencia y el talento narrativo se conjugan para dar lugar a una exploración de las relaciones familiares repleta de emoción y a un personaje femenino, Aurora, que ya nos acompañará para siempre".Juan Gómez Bárcena: "Cambiar de idea es un ejercicio de memoria y análisis, una exploración introspectiva de la vida de la autora, en busca de los eventos que fundamentaron sus convicciones sobre el feminismo. Tiene, pues, algo de ensayo, pero no es un ensayo al uso; está lleno de carne y de vida, de concreción humana y personal, de las contradicciones que lo reconozcamos o no están siempre en el origen de nuestras certidumbres, por definitivas que parezcan. Inteligencia y ternura se dan cita en un texto que logra lo más difícil: conmovernos y al mismo tiempo hacernos reflexionar".Xavier Vidal (Nollegiu): "Es alucinante. En un momento en el que todo el mundo está escribiendo autoficción o no ficción, este escritor irrumpe con una novela que incluso da miedo. Sobre todo por su capacidad de fabulación, que viene de una tradición latinaomericana: no en vano el autor e nieto de García Márquez y de Salvador Elizondo, y ha bebido de lo mejor. Solo el inicio de la novela es ya espectacular".Silvia Sesé: "Una novela irreverente y divertidísima, revulsivo para hipocondríacos y con una escritura llena de hallazgos".Carolina León (Traficantes de sueños): "Ahora mismo es una ebullición increible lo que viene de América Latina y escrito por mujeres. Este libro es especial porque tiene una voz como muy pequeña, tan insignificante como una "quiltra" (chucha en Chile), pero que se va haciendo grande a medida que reposa. Los cuentos, las situaciones y personajes de Quiltras son especiales y Uribe describe la calle y los sinsabores de mujeres jóvenes con una sencillez que desarma".Aroa Moreno Durán: "Un libro duro y tierno, implacable pero vital, el ajuste de cuentas del autor consigo mismo tras la pérdida de su madre. Un álbum emocional de culpas, madrugadas y ausencias de quien no guarda más material que su propia memoria y la de los suyos. Carnero radiografía su clase social y su raíz para asumir lo que hoy es y retener un pasado familiar que ya no va a regresar. Hay libros que uno lee en el un momento impreciso, a mi Ama me ayudó a entender la fría primavera de 2019".¿Qué pasaría si un hombre tomara conciencia del papel que tienen las mujeres en la sociedad? ¿Si realmente las valorara? Una distopía donde las mujeres se rebelan contra el sistema. A ratos divertida, a ratos insultante, un libro que te hará reflexionar sobre las relaciones entre hombres y mujeres.Santiago Tobón: "Una primera novela que sorprende especialmente por su lenguaje, una prosa poética y descarnada a partes iguales".Aroa Moreno Durán: "Este libro es un universo cerrado en sí mismo, literario y vital: un paisaje, una jaula, una brutalidad verbal. Lara Moreno muestra en primer plano la herida que abre el derrumbe de una pareja y disecciona con palabras el deseo y las relaciones privadas y de poder que nos sujetan. Puedes leerlo mil veces, no termina nunca de lanzarte preguntas".Rosa Berbel: "Una bomba poética que resignifica el acto de escribir siendo joven en 2019; quizá el libro de poesía más importante hasta la fecha de mi generación. Los poemas de Carlos son ejercicios de redefinición política con una emoción y una ternura casi nunca habituales. Un libro sobre la familia, la tierra, la soledad, el amor, y la justa y necesaria abolición del trabajo".Rosa Berbel: "Esta hermosísima traducción al castellano de Lumes (Apiario, 2017), del propio Ismael, despliega todo un microcosmos que, como el fuego, es íntimo y brillante, pero también violento y peligroso. Es un libro muy personal, de una sensibilidad y una corporalidad prodigiosas. Su descubrimiento ha sido para mí una de las experiencias poéticas más intensas de la década".Xavier Vidal (Nollegiu): "Acaba de llegar a librerías y es impresionante. Lo mejor de todo es que El buscón es esa novela que nadie ha leído, aunque todos sabemos que existe porque nos la hicieron empollar como título en el instituto. Yo, después de haber leído El buscón en las Indias, tengo ganas de leer El buscón".