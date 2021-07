Al filo de la locura

Publicada el 02/07/2021 a las 06:00

Vais a decir que estoy loco

Andreu Martín

Alrevés

Barcelona

2021

“Se ríen. En este ambiente, no hay taquicardia, ni sopor enfermizo, ni temblores, ni me fallan las piernas. Este ambiente es mi líquido amniótico, el entorno ideal de donde no debería salir nunca. Se está tan bien que da miedo”. Así describe Francesc Ascás el ambiente que se respira en las reuniones con sus estrambóticos amigos reunidos en torno al fanzine El Súcubo Ninfómano.

“Hijo de asesino y de asesinada”, Ascás tiene 20 años, problemas de salud mental y episodios de narcolepsia. Es el protagonista de Vais a decir que estoy loco (Alrevés, 2021), última obra publicada hasta la fecha por Andreu Martín. Si para Ascás no hay entorno más propicio que el que encuentra junto a sus amigos, comprensivos con sus querencias y debilidades, el particular “líquido amniótico” donde mejor se mueve y respira el escritor barcelonés es sin duda la novela negra. Autor de una obra prolífica que ha dejado, entre otros, títulos tan emblemáticos como Cabaret Pompeya o Sociedad Negra, en 1979 Andreu Martín probó las mieles del mal con su obra Aprende y calla y ya nunca más ha podido desprenderse del afán de explorar, a través del juego literario, los rincones más oscuros del alma humana.

Vais a decir que estoy loco es una prueba más de la indiscutible maestría de Martín, que con el sentido de la observación y la curiosidad que le caracterizan nos adentra de nuevo en los bajos fondos de Barcelona a través de un joven extravagante “que oye voces y dice cosas raras, que dibuja cómics y está enganchado a las predicciones de una maga televisiva”. Encerrado a oscuras en su piso la mayor parte del tiempo, Frank Ascás ve tambalearse su ya de por sí convulsa existencia el día en que su vecina, Blanca Benito, aparece brutalmente asesinada en su casa. Este es el punto de partida de una trama que nos conduce, de la mano de Frank, a quien todos toman por loco, por un territorio ambiguo, lleno de personajes rocambolescos y lugares emblemáticos de la ciudad condal, algunos de ellos muy reconocibles ya dentro del universo propio que, como todo gran escritor, ha ido forjando Martín a lo largo de sucesivas obras.

“El crimen —afirma el escritor— ya no es lo más importante en la mayoría de novelas que se están escribiendo: es mucho más importante la relación que hay entre los personajes, lo que ha pasado antes del crimen, lo que pasará después”. Estos son los aspectos que potencia Martín en sus obras, y particularmente en esta que acaba de publicar Alrevés y que tiene como telón de fondo el inquietante y complejo territorio de la locura (“La locura da mucho miedo porque todo el mundo sabe que, de una manera u otra, la lleva en su interior”), la soledad, la sempiterna corrupción y otros vicios de una sociedad que, aun explicada desde la ficción, es bien real. Un clásico, dicen, es aquel autor al que siempre se vuelve. Y a Andreu Martín uno está llamado a regresar cíclicamente. La novela negra es la forma más plausible de entender los entresijos de la sociedad, y Martín, uno de sus mejores exponentes.

Jordi Pacheco es periodista.