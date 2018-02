Los periodistas de TVE denuncian 50 nuevos casos de manipulación y censura el último trimestre

info Libre

Entre octubre y diciembre se han producido al menosen los Informativos de TVE, según el informe trimestral del Consejo de Informativos al que ha tenido acceso. De nuevo se suceden los casos de ocultación, cuando no, de noticias referidas a casos de corrupción en que aparecen implicados el PP o miembros del Gobierno. Junto a ellos, destaca la manipulación sobre datos económicos, como el paro, el vaciado de la hucha de la Seguridad Social, la mínima subida a los pensionistas, o las desigualdades de salario entre hombres y mujeres.Otro aspecto destacado por los representantes de la redacción se refiere al doble rasero utilizado en las manifestaciones o protestas ciudadanas. Llama especialmente la atención que todos estos casos de malas prácticas se han sucedido después de que el Parlamento aprobara por unanimidad la ley para "y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos" y que el informe se conozca justo antes de la visita de los Consejos de Informativos a los grupos políticos del Congresos para urgir su entrada en vigor.El informe completo puede consultarse en el documento adjunto . No obstante, hemos querido aquí resumir

1. Censura al jefe de la UDEF sobre dinero negro para Rajoy

El pasado 7 de noviembre de 2017 ninguna de las ediciones del Telediario informó de la intervención del inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía,, en la comisión parlamentaria sobre laMorocho dijo que “indiciariamente” Mariano Rajoy y otros ex secretarios generales del Partido Popular habrían recibido pagos en dinero negro procedentes de la supuesta caja B del PP. Dijo además que existían indicios de que la estructura del Partido Popular respondía “” por sus supuestas implicaciones en la trama Gürtel a la que Morocho calificó de “”.Sin embargo, siete días después sí incluyeron a las 15.00 y las 21.00 horas las declaraciones de un antiguo responsable de la misma unidad que afirmaba que "contra políticos implicados en el caso Gürtel". Para el Consejo, "las responsables de las dos ediciones del Telediario vuelven a mostrar un doble rasero a la hora de elegir las informaciones que se dan en el informativo... muestra además un intento de beneficiar al partido que sustenta al gobierno mostrando sólo las informaciones que les afectan de forma positiva".Un caso similar de manipulación se produce en la anterior jornada del 25 de octubre cuando el TD1 le dedica unas colas de 22 segundos y un total de la fiscal en el minuto 20 cuando asegura que "la caja B del Partido Popular".

2. Cataluña

Avance especial en La 1 emitido desde Sant Cugat que empieza a la misma hora que la manifestación.

Duración : Dos horas cuarenta minutos, de las 11.55 a las 14.36 horas.

Formato: Monográfico sobre la manifestación de ese día en Barcelona. Mesa de tertulia que comenta y analiza esa marcha y cinco puntos de conexión en directo.



Avance especial en la1 emitido desde el plató del telediario en Madrid que empieza prácticamente a la misma hora que la manifestación.

Duración : Ocho minutos, de las 17.34 a las 17.42 horas.

Formato: Avance informativo donde se recoge la manifestación, pero también crónica política y declaraciones sobre el proceso independentista de ese día. La información sobre la manifestación, con conexión en directo desde la calle, dura 3 minutos 37 segundos.

El informe dedica docenas de páginas a larealizada por Informe Semanal en sucesivas entregas, y que ya fue adelantado en este medio . Ahora se destaca el caso concreto de la manifestación del 11 de noviembre en Barcelona, que el Consejo cita como ejemplo del doble rasero decidido por la dirección cuando explica los datos:29 de octubre de 2017 - Manifestación convocada por Societat Civil Catalana contra la DUI11 de noviembre de 2017 - Manifestación convocada por Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana por la libertad de los presos

3. Manifestaciones en Murcia y Valencia

En el caso de la primera de las ciudades, y tras 18 días de conflicto, el TD1 informasobre las protestas por el no soterramiento del AVE en Murcia y la construcción de un muro que, dicen los vecinos, partirá la ciudad en dos. Y lo hace para referirse en un breve a los "actos vandálicos" protagonizados por grupos minoritarios al final de una manifestación de miles de personas: "El tráfico ferroviario de Murcia se ha visto interrumpido por unos actos vandálicoscausados en las vías en protesta por el no soterramiento del AVE a su paso por la ciudad. Renfe se ha visto obligada a interrumpir hoy los trenes en dirección Alicante y Cartagena y mantiene el servicio mediante autobuses...".Según el Consejo, falta contexto,y se incumple el Estatuto de Información donde se especifica que: "Los profesionales de la información audiovisual contextualizarán las causas y consecuencias de los acontecimientos a través de las opiniones de protagonistas, testigos, expertos y autoridades, con representación de todos los puntos de vista posibles". Los telediarios optan por un "perfil bajo" para informar sobre este conflicto que afecta al Ayuntamiento de Murcia, la Comunidad Autónoma y el Gobierno, todos del Partido Popular.En cuanto a Valencia, el sábado 18 de noviembre tuvo lugar una manifestación convocada por sindicatos, empresarios y entidades sociales para pedir. La protesta contó con el apoyo todos los partidos políticos de la Comunidad Valenciana salvo el Partido Popular y fue cubierta por los equipos de TVE, aunque nada apareció en el informativo de esa tarde. El día siguiente, sí se incluyeron unas colas sobre ella, seguida de una entradilla y un total de la ministra Fátima Báñez que había estado el día anterior en Valencia.Según el Consejo, "al director del centro territorial de Valencia se le dijo quedel Telediario para no haber dado la información fue la repentina muerte del Fiscal General del Estado José Manuel Maza y la duración menor que tiene el informativo de las 21 de los sábados. Sin embargo, sí se recogieron otras informaciones que habían sido profusamente recogidas en la edición de las 15:00, como la llegada a Madrid del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, huyendo de Venezuela (la primera edición le dedicó 6'47" a lo que se añadieron otros 2'52 en la segunda edición sin ninguna novedad informativa); la manifestación en Madrid de la Policía exigiendo equiparación salarial con las policías autonómicas. El TD de las 15:00 le dedicó 2'07", a lo que se añadieron otros 1'50 en la segunda edición, de nuevo sin novedad informativa; manifestación en Madrid reclamando infraestructura ferroviaria para Extremadura: La edición de las 15:00 le dedicó 3'24" y la de las 21:00, una vez más sin novedad informativa, 1'51". Tampoco tiene explicación profesional para el Consejo que el día 19 se ubique detrás de las colas sobre la manifestación un total de la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, como respuesta a la reivindicación de los manifestantes. Su declaración se había producido previamente, la mañana del sábado 18 y, por lo tanto,y como respuesta a un acontecimiento (la manifestación) que aún no se ha producido cuando se realiza. Sin juzgar intenciones, lo cierto es que se produce".

4. Manipulación datos económicos

A este asunto se refiere el informe en varios apartados; quizás el más significativo tenga que ver con los datos del paro. Así, en los referidos al mes de octubre, el TD1 emite dos piezas, una para dar las cifras de empleo y contratación, otra para las reacciones. En total dos minutos y 50 segundos. La primera pieza empieza justificando la subida del desempleo: el paro suele subir en octubre porque se acabany retuerce las estadísticas para buscar el dato positivo: "En los últimos 8 años había aumentado en 90.000 personas de media y en esta ocasión lo ha hecho en 56 mil ochocientas".En realidad, el paro subió en octubre de 2016, es decir, que en octubre del 17 ha subido más que el año pasado, sin embargo la cifra que se da es la media de los últimos ocho años. Otro tanto se realiza con los datos de noviembre, aunque en ese caso se destaca el aumento en Cataluña por razones obvias.A principios de diciembre, el Gobierno retira 3.586 millones del fondo de reserva de las pensiones para pagar la extra; el TD1 le dedica las siguientes colas: "El Gobierno vuelve a recurrir a la llamada hucha o Fondo de Reserva de las Pensiones y retira más de 3.500 millones de euros para la extra de Navidad de los pensionistas. Con esta última partida, al fondo le quedan. El gobierno también toma 4.200 millones que quedan del préstamo que el Estado aprobó para la Seguridad Social el pasado junio". El texto evita decir que en 2011 había 66.000, reducidos a 8.000 seis años después por la continua retirada de fondos. El dinero restante apenas da para pagar una "extra" más.A finales del mismo mes, y siempre según los representantes de la redacción, "el Gobierno pacta con sindicatos y empresarios la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Esta información es la imagen del día para el TD1 que abre con esta noticia junto a un total de Mariano Rajoy. Tanto sumarios como,, ponen el acento en el papel de Mariano Rajoy y asumen su discurso: "Las perspectivas son buenas"... "futuro con optimismo"... "bonanza"... "un acuerdo generoso y responsable". La primera parte de la información se centra en el presidente del Gobierno como máximo impulsor del acuerdo y, se da a entender, único responsable. Los sindicatos y la patronal quedan relegados a un segundo plano y solo se les incluye en la pieza técnica que trata de explicar el acuerdo. De este modo, cuestiones como la recuperación de los derechos sociales o la precariedad en el empleo quedan desdibujadas en favor de mensajes que refuerzan la teoría del Gobierno: "Nuevos acuerdos", "mensaje de optimismo", "importancia del diálogo social"...

5. Publicidad en los Informativos

El Consejo de Informativos explica que ha recibido diversas quejas poren dos informaciones de los Telediarios. En concreto se refieren a una pieza sobre la inauguración en Madrid de una delegación de la Clínica Universidad de Navarra (TD1 16 de noviembre) y otra centrada en el comercio electrónico a través de la plataforma de venta online Amazon (Telediario de Fin de Semana del 19 de noviembre).Tras la pertinente investigación y preguntas a los responsables se dictamina que "la pieza sobre. La propia entradilla es reveladora: “La Clínica Universidad de Navarra abre sus puertas en Madrid... 46 especialidades médicas y 500 profesionales formarán parte de este hospital privado”. Parece más un anuncio que una entradilla informativa. La pieza da voz a tres profesionales de este hospital privado que explican las ventajas de la tecnología médica de la que dispone el centro. La segunda información analizada sobre la plataforma digital Amazon tiene también tintes publicitarios. Lo primero que llama la atención es el fondo utilizado para su presentación en plató: detrás de la presentadora aparece el logo de la empresa Amazon; en la pieza se reitera el nombre de la plataforma on line. La palabra Amazon se escucha en seis ocasiones en poco más de un minuto y medio. Toda la imagen utilizada en la información se ha obtenido en el centro logístico de Amazon y no incorpora rodajes en ninguna de las tres empresas que venden sus productos a través de esta plataforma digital. Además la información se centra en las ventajas obviando los aspectos más negativos de este tipo de relaciones comerciales y que en varias ocasiones han denunciado algunos de sus clientes, como podrían ser por ejemplo las elevadas comisiones (15 % de media) que exige Amazon".Lo preocupante, según se destaca, es que, y así para hablar de los empleos que se crean con motivo de las fiestas de Navidad, se cita a El Corte Inglés o Carrefour, en lugar de hablar genéricamente de "grandes superficies comerciales".