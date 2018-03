¿Dónde está Mark Zuckerberg tras el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica?

News reports of Cambridge Analytica’s abuse of private Facebook data to influence the 2016 election is very disturbing. The Senate Judiciary Committee needs to fully investigate this matter. pic.twitter.com/ANczzPqXMI — Sen Dianne Feinstein (@SenFeinstein) 19 de marzo de 2018

Reino Unido y la UE piden su comparecencia

We’ve invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy. — Antonio Tajani (@EP_President) 20 de marzo de 2018

"Filtraciones como las de Facebook pueden ocurrir en España"

Alexander Nix, suspendido de Cambridge Analytica

. El fundador y consejero delegado de la empresa californiana, y ahora en el centro de la polémica, aún no ha salido a dar la explicaciones tras la información de que Cambridge Analytica recopiló ilegalmente datos personales de más de 50 millones de usuarios de la red social para apoyar la campaña presidencial de Trump y el 'sí' en el referéndum del Brexit. Ni lo ha hecho públicamente ni a través de su perfil en la plataforma, herramienta que usa habitualmente como púlpito para informar sobre las últimas novedades de su compañía. Así lo hizo al inicio del 2018 para contar que su próposito de año nuevo era "arreglar" Facebook o cuando anunció que los usuarios comenzarían a ver en su muro más publicaciones de amigos que de páginas de medios de comunicación, empresas o marcas.Hasta el momento, sólo el vicepresidente de la compañía, Paul Grewal, a través de un comunicado en la zona de medios de la compañía , y el ya exjefe de seguridad, Alex Stamos, a través de su cuenta de Twitter, han salido a dar explicaciones del escándalo. Incluso, y según informa The Daily Beast este martes para informar a los empleados., la actual número dos. "Mark, Sheryl y sus equipos trabajan a todas hora para conocer todos los hechos y tomar las medidas adecuadas para avanzar, porque entienden la gravedad de este problema. Toda la compañía está indignada porque fuimos engañados. Nos comprometemos a aplicar enérgicamente nuestras políticas para proteger la información de las personas y tomaremos las medidas necesarias para garantizar que esto ocurra", explicó un portavoz a este medio de comunicación estadounidense.Y esta ausencia de Zuckerberg llama aún más la atención cuando. Llama la atención el caso estadounidense. En noviembre de 2017, Facebook, Twitter y Google ya acudieron al Senado para responder sobre las injerencias rusas desde sus respectivas plataformas en las elecciones presidenciales que ganó Donald Trump. En aquella ocasión, la empresa con sede en Menlo Park envío al comité de Inteligencia a su vicepresidente y consejero general, Colin Stretch.Ahora, Facebook parece que tendrá que dar explicaciones en solitario. Destacados. La primera en reclamar la presencia del fundador de Facebook, tal y como recoge Techcrunch , fue la senadora Amy Klobuchar durante el fin de semana. Ahora ya cuenta con el apoyo de Mark Warner, el demócrata más destacado en el comité de Inteligencia del Senado: "Es momento de que Zuckerberg y otros consejeros delegados testifiquen ante el Congreso. El pueblo estadounidense merece respuestas sobre la manipulación de las elecciones de 2016 en las redes sociales". La principal demócrata en el comité de Justicia del Senado, Dianne Feinstein, también ha resaltado que "50 millones de personas perdieron su privacidad" y considera que " debe venir (al Congreso) el jefe de Facebook, y no a su abogado ni a su 'número dos', para (...) decir si están realmente preparados para liderar la industria hacia algunos controles que eviten que esto pase".Pendientes de la respuesta de Zuckerberg están en el Comité de Comercio del Senado estadounidense. Su presidente John Thune y los senadores Roger Wicker y Jerry Moran enviaron una misiva al líder de Facebook para convocarlo de nuevo a testificar. ", comparecer bajo juramento, en público, junto con otros directores ejecutivos en el mismo espacio", aseguró el senador Richard Blumenthal a los periodistas el lunes.Por su parte,ante el Comité de Cultura, Deportes, Digitalización y Medios de la institución. Y pone fecha:. "Después del material publicado en los últimos días, el Comité desea solicitar su presencia para prestar testimonio oral", ha indicado, según recoge Europa Press, el presidente del comité parlamentario, Damian Collins, en la carta remitida al consejero delegado de Facebook. Asimismo, en la misiva recuerda que ya han sido varias las ocasiones en las que las autoridades británicas han preguntado a la plataforma cómo gestiona los datos de sus usuarios: "Las respuestas obtenidas han subestimado constantemente los riesgos y han engañado al Comité". "Es la hora de que escuchemos a un alto ejecutivo de Facebook con autoridad suficiente para relatar los detalles de este catastrófico fallo", añade Collins.en la institución comunitaria. El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, ha pedido a través de su cuenta de Twitter la presencia del consejero delegado de la compañía californiana para que aclare si los datos obtenidos por Cambridge Analytica se han utilizado para "manipular la democracia". Horas antes de este mensaje, Tajani criticaba que el uso fraudulento de datos de usuarios es una "violación inaceptable" de los derechos de privacidad de los ciudadanos del bloque comunitario.El domingo la comisaria de Justicia y Consumidores,. Asimismo, y aprovechando la visita que va a realizar durante esta semana a Estados Unidos, anunció este domingo que pediría "aclaraciones" a Facebook para "entender mejor el problema".En España, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha reconocido queporque "no existe una normativa europea ni internacional que acote el uso de estos datos de una manera aceptada por todo el mundo", según recoge Europa Press. El ministro también ha explicado que España cuenta con una Ley de Protección de Datos, igual que la tiene Europa, pero, a su juicio, "el tema no es tanto que haya una normativa, como establecer los sistemas de control adecuados para que estos casos no sucedan". "Debemos reflexionar sobre ella (la ley), porque continuamente evoluciona el mundo tecnológico y siempre debemos ir ampliando los horizontes y ver cómo la normativa se adapta a los cambios, pero es verdad que deberíamos tener una capacidad mayor de control y un concepto mas adecuado sobre la manera en la que se puedan o no usar los datos", ha apuntado.El ministro Nadal también ha recocido que. Según ha explicado, España se encuentra en el lado de países como Alemania o Francia, que piden "prudencia ante posibles efecto ambiguos" del uso de estos datos. En el otro lado se encuentran, según el ministro, otros países que defienden una utilización de la información "lo más abierta posible". "Siempre hemos pedido cautela frente a determinadas posturas que defienden que todo esté abierto y sin control. Estamos viendo que cuando esto no se hace podemos tener problemas", ha insistido.Con el debate abierto y mientras Zuckerberg sigue desaparecido, este martesde su cargo tras abrirse una investigación por el escándalo. "En opinión de la junta, los recientes comentarios de Nix filtrados por Channel4 y otras alegaciones, no representan los valores de la empresa y su suspensión refleja la seriedad con que vemos esta violación", han indicado en un comunicado recogido por Europa Press.. Ocupará el cargo de forma interina mientras se lleva a cabo una investigación independiente, que será dirigida por Julian Malins QC. Interán arrojar luz en un escándalo que tiene su raíz en una de sus aplicaciones 'thisisyourdigitallife', obra del profesor universitario Aleksandr Kogan, de la Universidad de Cambridge. Su empresa, Global Science Research (GSR) y Cambridge Analytica pagaron a cientos de miles de usuarios para hacerse pruebas de personalidad y así obtener sus datos para uso académico.Sin embargo, como se ha descubierto ahora,, con lo que se lograron millones de datos. En concreto, lograron información de un total de 50 millones de usuarios que ayudaron a configurar perfiles psicológicos que después serían fundamentales para poder enviar mensajes electorales diseñados específicamente para ciertas audiencias.En 2015,como candidato republicano en las primarias republicanas para las presidenciales. Se le pagó a la plataforma 750.000 dólares. Meses más tarde, y, ya por aquel entonces candidato a presidente. En el mismo año de las elecciones estadounidenses, Cambridge AnalyticaCambridge Analytica se aprovechó de. Las condiciones de uso de Facebook limitan la recolección de datos de amigos para mejorar la experiencia de usuario en la propia aplicación, pero prohíbe expresamente usarlos para su venta o para publicidad. Sin embargo, la permisividad de los chicos de Menlo Park para atraer a los desarrolladores ha sido uno de los focos de críticas de los expertos ya que acusaban a la plataforma de poner en peligro la privacidad de sus usuarios. Algo que ahora, ha quedado en evidencia.