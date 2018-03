El 'Gran Hermano' de Donald Trump: qué hay detrás del escándalo de Facebook y Cambridge Analytica

¿Qué es Cambridge Analytica?

Noticias falsas y prostitutas para presionar a candidatos

La respuesta de Facebook

Suspended by @facebook. For blowing the whistle. On something they have known privately for 2 years. pic.twitter.com/iSu6VwqUdG — Christopher Wylie (@chrisinsilico) 18 de marzo de 2018

Las consecuencias dentro de Facebook: relevo del jefe de seguridad

Despite the rumors, I'm still fully engaged with my work at Facebook. It's true that my role did change. I'm currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security. — Alex Stamos (@alexstamos) 19 de marzo de 2018

Reino Unido, EEUU y la UE abren investigaciones

Allegations of misuse of Facebook user data is an unacceptable violation of our citizens’ privacy rights. The European Parliament will investigate fully, calling digital platforms to account. #CambridgeAnalytics #CambridgeAnalyticaFiles — Antonio Tajani (@EP_President) 19 de marzo de 2018

Elha puesto contras las cuerdas a Facebook . Después de que este fin de semana The New York Times The Guardian revelasen que la consultorapara apoyar la campaña presidencial de Donald Trump de 2016, la compañía californiana está en el epicentro del huracán con su mayor caída en bolsa –el lunes, al finalizar la jornada, sus acciones se habían desplomado casi un 7% – y en el foco de los gobiernos británico, estadounidense y europeo. A la empresa de Mark Zuckerberg se le reclama ahora que dé explicaciones de cómo fue posible esta filtración a sus usuarios.Fundada en 2013 por Alexander Nix, Cambridge Analytica nació en Reino Unido como una plataforma de minado de datos. Entre sus inversores se encuentran Steve Bannon, el exjefe de la campaña electoral de Trump , y un destacado donante republicano, Robert Mercer. Aunque la figura clave de todo este entramado es el canadiense. Él ha sido el encargado de filtrar las maniobras de esta consultora a los medios de comunicación, después de abandonar en 2014 la consultora y advertir poco después de Facebook de lo que había sucedido.Pero Christopher Wylie también fue la cabeza pensante de uncomo lugar de nacimiento, 'me gustas' o, lo más importante, la lista de contactos. Con la ayuda de, un profesor de psicología en la Universidad de Cambridge, creó laA través de esta app, que se descargaron casi 300.000 personas y que era descrita como parte de una investigación universitaria, se accedieron a los datos a través de un test de personalidad política. En total, lograron datos dediseñados específicamente para ciertas audiencias.Cambridge Analytica se aprovechó de uno de los grandes agujeros de Facebook: los. Las condiciones de uso de Facebook limitan la recolección de datos de amigos para mejorar la experiencia de usuario en la propia aplicación, pero prohíbe expresamente usarlos para su venta o para publicidad. Sin embargo, la permisividad de los chicos de Menlo Park para atraer a los desarrolladores ha sido uno de los focos de críticas de los expertos ya que. Algo que ahora, ha quedado en evidencia.En 2015, Cambridge Analytica entró en la campaña de Ted Cruz como candidato republicano en las primarias republicanas para las presidenciales. Se le pagó a la plataforma 750.000 dólares. Meses más tarde, y a cambio de, según publica The Atlantic , seis millones de dólares,, ya por aquel entonces candidato a presidente. Después de su victoria y, según reveló en febrero de 2017 The Washington Post , la consultora siguió trabajando en Estados Unidos y habría conseguido contratos públicos.En el mismo año de las elecciones estadounidenses, y según publicó de The Guardian en mayo de 2017 , Cambridge Analytica también participó en laPero las revelaciones de The New York Times y The Guardian no han sido las únicas. Este lunes, la cadena británica Channel 4 News ha hecho público un vídeo grabado con cámara oculta a varios directivos de Cambridge Analytica. En las imágenes se ve, según detalla Gizmodo , al director de la división política de la compañía, Mark Turnbull y a su jefe de datos, Alex Taylor, explicando sus actividades en tono informal: reconocen haber manipulado actividades de índole política y social en China, Brasil, México, Malasia y Australia, o haber participado en las últimas elecciones en Kenia.Alexander Nix también reconoce en una de las grabaciones que Cambridge Analytica. Asimismo, también le explica al periodista queEn un comunicado, Cambridge Analytica ha indicado en un comunicado quey que la empresa ha sido "deliberadamente" engañada: "No condonamos o participamos en trampas o sobornos".Antes de conocerse el escándalo el sábado, un día antes Facebook intentó capear el temporal y emitió un comunicado en el que negaban que se tratase de una "filtración de datos". La empresa alegaba queAsimismo, Facebook asegura que. "Hace varios días, recibimos informes de que no todos fueron borrados", admite la red social. Además, también anunciaba que, Strategic Communication Laboratories, por incumplimiento de las políticas de privacidad. Alegaba que esta cancelación se debía a queSegún cuenta Wylie en The Guardian , es cierto que la red social escribió a los implicados en el proyecto para exigirles que borraran los datos "obtenidos ilícitamente". Eso sí, explica que todo lo que tuvo que hacer fue "". Por su parte, la consultora explicó a través de un portavoz, según recoge Europa Press, que "por contrato solo obtenía datos conforme a la Ley de Protección de Datos de Reino Unido con el permiso informado de cada participante". "Cuando quedó claro que los datos no fueron obtenidos de conformidad con los términos de servicio de Facebook,", ha asegurado.Asimismo, la empresa californiana: "Suspendido por Facebook. Por avisar. De algo que han sabido en privado desde hace dos años".El primer señalado por el escándalo de Cambridge Analytica dentro de Facebook ha sido. Aunque sus responsabilidades diarias ya habían cambiado en diciembre por sus desacuerdos sobre la gestión que hizo la empresa californiana de la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, según The New York Times , ahora estaría determinado a dejar el cargo.Rumores a los que ha puesto fin el propio Stamos en su cuenta de Twitter asegurando que: "Es cierto que mi papel ha cambiado. Estoy dedicando más tiempo a explorar los riesgos emergentes de seguridad y trabajando en seguridad electoral".Por su parte,Tras conocerse todas las irregularidades de Cambridge Analytica,. Esta medida, según explicó la responsable Elizabeth Denham, se ha tomado por la falta de cooperación con las autoridades británicas que intentan determinar si estos datos de Facebook fueron obtenidos y utilizados de forma "ilegal".La fiscal general del estado de Massachusetts, Maura Healey, también ha abierto una investigación.en caso de que se determine que hubo una violación de la regulación de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.. A través de un mensaje en Twitter, el mandatario europeo califica de “inaceptable” por parte de Facebook la "violación de los derechos de privacidad" de los ciudadanos.