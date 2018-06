Les voy a contar una cosa que me ha pasado y de la que ustedes solo conocen la puntita, con perdón. Como son gente inteligente y con sentido del humor (la sal de la vida junto a Galicia, la cerveza y el sexo), se van a reír, pese al ridículo (o por él)

El lunes me llamó Pablo Iglesias para decirme que el presidente Sánchez y él habían alcanzado un acuerdo para que los nombramientos de RTVE dependieran de Podemos. Quería que yo la presidiera provisionalmente hasta que el método del concurso público saliera adelante. Mi cara:

El miércoles por la noche, el presidente ya creía que Escolar también era “buen perfil”, que se considerase esa opción también hasta el jueves y si se optaba por mí, adelante y no se hable más ‍♀️

A mí aquello ya me olió a azufre monclovita, pero confié (Pardo de pardilla ) en que a Escolar (“Un tipo de su trayectoria, imposible”, me dije) y a mí no nos usarían como ariete político.