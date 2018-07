Publicada el 03/07/2018 a las 10:27 Actualizada el 03/07/2018 a las 11:06

Las autoridades de Estados Unidos han ampliado la pesquisa sobre la filtración de datos de la compañía Facebook a la consultora británica Cambridge Analytica para centrarse en mayor medida en las, según ha informado este lunes el diario local The Washington Post y que recoge Europa Press. El escándalo, que se conoció a finales de marzo, afectó a los datos personales de 87 millones de usuarios —unos 2,7 millones de europeos y 136.985 individuos en España— que fueron usados de forma ilegal para apoyar la campaña presidencial de Trump y el 'sí' en el referéndum del Brexit."Estamos cooperando con varios altos cargos de Estados Unidos y Reino Unido, entre otros países. Hemos comparecido públicamente, hemos respondido a todas las preguntas y", ha asegurado un representante de Facebook a la agencia de noticias Reuters. El líder de la red social social, Mark Zuckerberg, ha dado la cara en dos comparecencias de diez horas de duración ante congresistas senadores en Washington y también acudió al Europarlamento para responder, durante escasos diez minutos, a las dudas de los representantes europeos. Sin embargo, ha dado largas al Parlamento británico.La investigación se centra ahora en la información dada por Facebook sobre el. Concretamente, representantes del FBI, la Comisión de Bolsa y Valores​​ de Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio se han unido al Departamento de Justicia se centra ahora en las acciones y declaraciones del gigante tecnológico. Quieren investigar que sabía la empresa californiana hace tres años -cuándo Cambridge Analytica accedió a los datos- y por qué la compañía no lo reveló en ese momento a sus usuarios o inversores, así como las discrepancias en sus explicaciones ante las autoridades.Cambridge Analytica recopiló estos datos a través de la descarga de la, de la Universidad de Cambridge. A través de esta app, que se descargaron casi 300.000 personas y que era descrita como parte de una investigación universitaria, se accedieron a los datos a través de un test de personalidad política. Así lograron configurar perfiles psicológicos que después serían fundamentales para poder enviar mensajes electorales diseñados específicamente para ciertas audiencias. En España se descargaron esta app 44 usuarios, según ha confirmado el propio Facebook.. Es decir, un año antes de que usaran la información para ayudar a la campaña de Trump o del sí al Brexit. Periodistas de The Guardian avisaron a la plataforma de que thisisyourdigitallife había compartido los datos obtenidos en 2013 con la consultora británica . Este escándalo ha provocado un aumento del escrutinio por parte de numerosos países frente a la red social, compañía a la que han acusado de fracasar a la hora de proteger los datos personales de cerca de 87 millones de usuarios en todo el mundo.