Mateo pone al frente de los informativos de TVE a una periodista represaliada durante la etapa del PP

Rosa María Mateo ha nombrado a Begoña Alegría directora de Informativos de TVE, en sustitución de José Antonio Álvarez Gundín, precisamentenada más llegar al cargo. El nombramiento, que aún no tiene carácter oficial, ha sido confirmado apor el presidente del Consejo de Informativos, Alejandro Caballero.En la mañana de este martes, Caballero, como representante del órgano de representación de la redacción, ha sido llamado a Prado del Rey, donde tiene su despacho la Administradora Provisional Única, para recibir de Mateo la noticia. "Ha sido una sorpresa muy agradable -afirma el presidente del CdI- ya que Begoña es una compañera de muchos años, querida y respetada por la gran mayoría de la redacción, en la que hasta la llegada de Gundín había desempeñado diversos cargos de nivel medio con total solvencia; tanto yo como el secretario del Consejo José Carlos Gallardo, que me ha acompañado en la visita al despacho de Rosa María,y esa misma ha sido la sensación que hemos recogido entre nuestros compañeros cuando hemos vuelto a Torrespaña"Begoña Alegría era jefa adjunta de Nacional cuando accedió a la dirección de Informativos Álvarez Gundín; ella, como gran parte de los segundos niveles de mando de la redacción, habían sobrevivido a los cambios que introdujo Julio Somoano para deshacerse de los máximos responsables en la etapa de Fran Llorente. Esta riada de sustituciones perpetrada por Gundín fue, en aquel momento,para pedir explicaciones a unos relevos para los que no encontraban justificación profesional. Alegría fue incluso desplazada de la redacción general de la primera planta a la tercera -denominada entre los profesionales “El valle de los Caídos”- ya que en ese lugar se ubica el programa semanal Parlamento, al que fue destinada como redactora, a pesar de su trayectoria profesional y de haber desempeñado labores de presentación en el Canal 24 Horas. Aquella auténtica purga profesional, afectó, como ya se ha apuntado a un buen grupo de profesionales, entre ellos a su marido, Juancho Vidal, que entre otros cargos desempeñó antes de la llegada del PP la dirección del Canal 24 Horas, y que desde entonces quedó relegado al programa de la segunda cadena Crónicas, que se emite a horas intempestivas de la madrugada.Tras este nombramiento, el Consejo de Informativos convocará el referéndum en la redacción, que prevé el Estatuto, para que el conjunto de los profesionales de Informativos opinen sobre la recién nombrada. Aunque la consultanadie en el colectivo espera que Alegría sufra el varapalo moral que recibió Gundín, cuando obtuvo a su llegada un apoyo que no alcanzó el cuatro por ciento de los votos, y el rechazo frontal de casi el 80% de la redacción.Preguntado porsobre su impresión personal, tras este primer encuentro con la máxima responsable de RTVE, Alejandro Caballero ha mostrado su satisfacción:al margen de cualquier tipo de presiones, que vuelvan a ser un referente frente a la competencia, con menos seguidismo y más independencia profesional. Mi impresión es que siente que ha llegado al mando de una radio y televisión que marcaba el paso al resto de los medios y que desea recuperar ese papel, no solo en Informativos, sino en programación".