Publicada el 22/09/2018 a las 13:27 Actualizada el 22/09/2018 a las 14:08

Y yo siento vergüenza ajena por esta carta al director.

⁦@elmundoes⁩ https://t.co/J2lvAmZKSD — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) 21 de septiembre de 2018

El escritor y columnista Arcadi Espada reproduce en su columna diaria en El Mundo la carta íntegra que han hecho llegar un grupo de redactores a la dirección del diario pidiéndole que tome medidas en contra de uno de los padres ideológicos de Ciudadanos., aseguran los trabajadores en referencia a la opinión publicada este miércoles , un día después de la comparecencia del expresidente José María Aznar en la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación ilegal del PP. En ella, Espada aseguraba que al diputado de ERC Gabriel Rufián hay que contestarle en sede parlamentaria diciéndole: "La polla, mariconazo, cómo prefieres comérmela: de un golpe o por tiempos".El articulista, en una columna titulada Soez y grosera, reproduce la carta al director de los trabajadores de El Mundo. "No encuentro, por el momento, los nombres de los firmantes. Pero los pondré aquí en cuanto aparezcan", advierte Espada, para a continuación copiar y pegar la queja de los redactores de este medio."Nosotros no juzgamos las opiniones que tenga Arcadi Espada, porque es muy libre de pensar como quiera y ejercer su derecho constitucional a difundir sus ideas, pero sí", explican los trabajadores, que también aseguran que las "palabras soeces, groseras y homófobas" hacia Rufián "no debieran haber sido publicadas nunca en un medio de comunicación".Aunque aseguran que "respetan profundamente" la libertad de expresión de las firmas de opinión del diario "sean cuales sean sus ideas, siempre que respeten la Constitución y las leyes", los redactores firmantes explican que "hay líneas rojas que no se pueden traspasar". "Y", afirman.y otras cabeceras del grupo Unidad Editorial. Como ejemplos citan una portada de Actualidad Económica "en favor de las putas y en contra de la mojigatería en general" o un artículo de otro columnista, Fernando Sánchez Dragó, en defensa del golpe de Estado de 1936 y que comparaba con la llegada al poder de Pedro Sánchez.Explican que estos artículos "vulneran" sus normas generales de estilo y". "Igualmente dificultan el trabajo de los redactores a la hora de tratar con ciertas fuentes, que observan con la misma perplejidad que nosotros la deriva intelectual de la cabecera", admiten los trabajadores.Asimismo, los periodistas reconocen que, aunque no es "la primera vez que un colaborador del periódico (Salvador Sostres) ha publicado columnas intolerables en democracia ", piden al director Francisco Rosell que". Le piden también que piense. Y concluyen esta carta reproducida por Espada solicitando que adopte las medidas necesarias "ante la gravedad de lo ocurrido".Tras la publicación de esta columna,con quien mantiene una estrecha amistad. En un tuit en el que enlaza a la opinión que recoge la carta, asegura que siente "vergüenza ajena".