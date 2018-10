El examen de los currículos de los candidatos para RTVE culmina este miércoles y se inicia la valoración de sus proyectos para la radiotelevisión pública

Publicada el 16/10/2018 a las 13:21 Actualizada el 16/10/2018 a las 13:22

Gastos sin cobrar hasta hoy

Retrasos por los recursos presentados

Este miércoles, el Comité de Expertos sobre RTVE se reúne para culminar, y recibir los proyectos para la Corporación presentados por los 95 candidatos que aspiran a formar parte de la nueva dirección. Atrás quedará, por tanto, el análisis de los respectivos historiales profesionales examinados y, en el horizonte de las próximas semanas, una tarea que habrá de culminar con, para que la comisión de nombramientos del Parlamento designe los diez que finalmente constituirán el Consejo de Administración, y decidan de entre ellos la persona que presidirá la Corporación los seis años siguientes.Desde que se constituyera el grupo de especialistas, la tarea de estudiar los más de noventa historiales ha sido ardua, compleja, y no exenta de polémica. En principio, se dividieron en bloques de una treintena, examinados por tres grupos de expertos. "El análisis ha sido muy trabajoso –dice Diego Carcedo, presidente del comité– ya que había algún currículum de hasta doscientas páginas; también delicado, dadas las vinculaciones profesionales entre ciertos candidatos y algunos miembros de nuestro grupo; en mi caso, me he abstenido de valorar cuatro o cinco casos con los que tuve relación en mis etapas en RTVE; lo mismo ha hechocon dos candidatos que forman parte del Consejo de Telemadrid en el que ha participado en los últimos tiempos. La parte más positiva quizás sea la buena relación personal, que se estableció desde el principio entre todos nosotros; la negativa, la falta de medios que el Parlamento ha puesto a nuestra disposición para un trabajo tan complejo y dilatado: no hemos dispuesto de más asistencia que la de una letrada, que nos ayudaba en aspectos jurídicos, pero la penuria material bordea el ridículo: no hemos dispuesto de ordenadores, fotocopiadoras, teléfonos, etc... tan solo nos suministraron un lápiz y unos folios. Por fin, y para la reunión de este miércoles, se nos va a suministrar un ordenador y una impresora".Posiblemente uno de los aspectos más llamativos que denuncia Carcedo resida en: "Como es sabido, los trabajos no son remunerados, todos los que formamos parte del grupo lo hacemos de manera voluntaria y altruista, detrayendo tiempo dedicado a nuestras tareas habituales, pero conscientes de estar prestando un servicio al conjunto de los ciudadanos: esa es nuestra recompensa; lo que resulta escandaloso es que, a día de hoy, no hayamos recibido ni un euro de las dietas en concepto de desplazamiento que se pactaron. Hay que tener en cuenta que seis o siete de los expertos, todos profesores en universidades tan alejadas de Madrid como Barcelona, Malaga, Sevilla o Bilbao, han de viajar en avión con un presupuesto de doscientos euros; hace días, uno de ellos me comentaba como se vió obligado a hacerlo de madrugada, ya que se encontraba de vacaciones y el coste del pasaje a las horas habituales superaba esa cifra; en conjunto hay bastantes casos en que llevan adelantados de su bolsillo más de dos mil euros".Con todo, los retrasos producidos hasta ahora no lo han sido por, sino por los recursos presentados en casos como el candidato, eliminado en principio por carecer de titulación superior, tal y como se exigía en la convocatoria, y repescado, junto a otros dos candidatos en la misma situación, una vez que los letrados del Parlamento dictaminaran que esa carencia podía ser sustituida por "otros méritos profesionales". Esta decisión puede ser fuente de conflicto e impugnaciones futuras por parte de otros aspirantes; de hecho, la candidata Francisca Martínez, trabajadora de RTVE en Canarias mostraba su intención vía tuiter: "Algo que me enseñaron de chica: de frente, a la cara y sin miedo. De camino a Madrid va ya el recurso contra la admisión de tres candidatos sin titulación al concurso de RTVE. Esperemos que no haya que llegar más lejos". Otra posible fuente de impugnación podría ser la vinculación entre algún experto, trabajador de plantilla de TVE, y candidatos con mando directo sobre ellos, como es el caso del actual director de la televisión públicaDejando de lado estas incidencias, los 17 miembros del comité iniciarán el estudio de los proyectos para la RTVE del futuro, presentados por cada uno de los candidatos. El análisis, que se realizará bajo la premisa de un estricto anonimato, se antoja decisivo para la selección final, dado que otorga hastanecesarios para ser considerado idóneo; los veinte de mayor puntuación serán los que se propondrán al Parlamento. Carcedo opina que eta etapa puede estar resulta en tres semanas, aunque está previsión es posible sea demasiado optimista, a la vista de los precedentes. En cualquier caso, la comisión de expertos enviará a la mesa de la comisión mixta de RTVE los nombres de los 20 aspirantes y sus puntuaciones de mayor a menor. De esa veintena de nombres tienen que salir los 10 que finalmente irán a la comisión de nombramientos para ser examinados, y posteriormente votados por el Parlamento.