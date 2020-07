El mayor hackeo a Twitter fue un ataque desde dentro de la red social

Todo empezó en Twitter sobre las 22 horas en España y la media tarde en Estados Unidos de este miércoles. Las alarmas sonaron en la compañía californiana cuando los perfiles verificados, con millones de seguidores, de personalidades como Barack Obama (más de 120 millones de seguidores), Joe Biden (casi 7 millones de seguidores), Bill Gates (más de 51 millones de seguidores), Elon Musk (casi 37 millones de seguidores) o Kim Kardashian (más de 65 millones de seguidores) o empresas como Apple o Uber comenzaron a publicar mensajes similares pidiendo donaciones a través de Bitcoins. "Todo el mundo me pide que devuelva, y ahora es el momento. Doblaré todos los pagos enviados a mi dirección bitcoin durante los próximos treinta minutos. Envías 1.000 dólares, te devuelvo 2.000", indicaba el mensaje publicado por la cuenta del creador de Microsoft. Las otras versiones de esta publicación cambiaba el agradecimiento por la pandemia del covid-19 o porque era un buen día.

Minutos después de que este mensaje se empezará a extender por Twitter, la cuenta de soporte técnico de la compañía informaba a través de su perfil en esta red social de que existía un "incidente de seguridad" y que estaban "investigando y tomando medidas para solucionarlo". Su primera decisión fue restringir durante un par de horas la capacidad de las cuentas verificadas de compartir mensajes. "Es posible que no pueda tuitear mientras revisamos y abordamos el incidente", explicaba la plataforma en otro mensaje. Asimismo, también se eliminaron los mensajes y se bloqueó la opción de restablecer contraseñas.

El propio cofundador y actual de Twitter, Jack Dorsey, ha publicado un tuit asegurando que es "un día duro": "Estamos diagnosticando y compartiremos todo lo que podamos cuando tengamos una comprensión más completa de lo que sucedió exactamente".

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.



We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.



to our teammates working hard to make this right.