Las televisiones americanas cortan las mentiras de Trump

En los últimos minutos de la noche del jueves se anunciaba una comparecencia del todavía presidente de Estados Unidos y candidato republicano a la reelección, Donald Trump, para las 12.30 horas de la madrugada del viernes, seis y media de la tarde en Washington. Al borde de la una, aparecía el presidente y espetaba: “Si contamos los votos legales, ganamos fácilmente. Si cuentas los ilegales, nos van a tratar de robar”. Se trataba de un ataque frontal e inédito al sistema electoral del país realizado desde la sede de su máximo mandatario, la Casa Blanca, y sin ofrecer a continuación prueba alguna de sus afirmaciones. Mientras Trump reiteraba, una y otra vez, sus afirmaciones, ABC, CBS y NBC y Univisión cortaban la conexión. Una interrupción que el presentador de NBC explicaba así: “Aquí estamos nuevamente en la posición inusual de no solo interrumpir al presidente de los Estados Unidos, sino de corregir al presidente de los Estados Unidos ...”; mientras el de Univisión (cadena que emite en español) iba un paso más allá: “Parte de lo que dijo el presidente Trump son mentiras. No es cierto lo que dijo el presidente Trump sobre los votos ilegales que impiden su victoria. No ha mostrado ningún tipo de evidencia”.

