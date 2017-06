El DUP, un partido conservador y antieuropeo

A las pocas horas de haber perdido la mayoría absoluta ha ratificado su intención de tratar de mantenerse el frente del Gobierno con el apoyo de los unionistas de Irlanda del Norte e intentar así “formar un Gobierno capaz de facilitar certidumbre”, el mensaje que la ha guiado durante toda la campaña electoral, en “las cruciales conversaciones” del Brexit que comienzan “en diez días”, el plazo que la Unión Europea tenía previsto.En una declaración institucional en Downing Street tras haber comunicado a la Reina Isabel II en el Palacio de Buckingham su intención de continuar en el Número 10 pese al varapalo electoral,Pese a las diferencias sobre la salida de la UE que su partido mantiene con los unionistas del Ulster, May se ha mostrado convencida de las posibilidades de “cumplir con la promesa del Brexit”, incluso ante la extrema vulnerabilidad derivada de su falta de hegemonía en Westminster.En sutras una audiencia de apenas 20 minutos con la soberana británica, la premier que ha sufrido uno de los reveses más memorables de la historia política reciente ha vuelto a decir que “lo que el país necesita más que nunca es certidumbre” y se ha reivindicado como quien tiene la capacidad de “guiar a este país en un tiempo crítico”.Su proceder, según ha explicado, se basa en que su formación ha logrado “el mayor número de votos y de escaños”, lo que, en su opinión, deja “claro quepara facilitar esa certidumbre con una mayoría en la Cámara de los Comunes”.Por ello, ha querido asumir la responsabilidad de “formarque comenzarán en diez días”, es decir, a tiempo para las expectativas de una Unión Europea que esta jornada se ha mostrado inquieta ante el retraso que el veredicto de las urnas podría provocar.Ante las dificultades de gobernar en minoría, ha dicho tener la “confianza” de que la “fuerte relación mantenida durante años” por conservadores y DUP les permitiráen el interés del conjunto todo Reino Unido”.“Mi Gobierno pondrá la justicia y la oportunidad en el corazón de todo lo que hagamos”, ha garantizado, para referirse específicamente al “cumplimiento de lay, en los próximos cinco años, construir un país en el que nadie, ninguna comunidad, se quede atrás”.Además de defender que prestará atención a la seguridad, especialmente tras los dos atentados terroristas acaecidos durante la campaña, May ha dedicado un énfasis especial a la salida de la UE y ha avanzado que su gobierno “canalizará sus energías hacíaasegurando una nueva relación con la UE que garantice nuestra prosperidad a largo plazo”.“Esto es lo que la gente votó y esto es lo que vamos a cumplir”, ha proclamado, antes de concluir con una apelación a zanjar la votación y centrase en la nueva era: “Ahora pongámonos a trabajar”, una resolución para la quenorirlandeses si quiere garantizar la gobernabilidad.Su colaboración no implicará una coalición formal como la que los tories sellaron con los liberaldemócratas la última vez que la Cámara de los Comunes registró un escenario sin hegemonías, en 2010. De hecho, el Partido Unionista Democrático (DUP, en sus siglas en inglés) ha aclarado quePese ade una mandataria que ha fracasado en su apuesta por el adelanto electoral, May ha decidido maximizar sus 318 diputados obtenidos, a ocho escaños de la hegemonía, y sumar mediante una fórmula por concretar los diez del DUP para alcanzar la barrera de los 326 escaños que suponen la mayoría absoluta en Westminster.No en vano, el DUP, que ha ganado dos escaños en estas elecciones, por los 13 perdidos por los tories, son una de las pocas formaciones que en el referéndum de la Unión Europealo que debería facilitar su apoyo para las inminentes negociaciones que Reino Unido está a punto de comenzar, tras la activación oficial del proceso el pasado 29 de marzo.Además, su ideología es conservadora, lo que los pondría en un marco político similar a los de Theresa May, si bien se espera que uno de los puntos de fricción se refiera a. El DUP no quiere regresar a las fórmulas duras del pasado, pero tampoco desea facilitar ninguna solución que favorezca una futura separación de Reino Unido.May, por su parte, se ha arrogado a la convención constitucional que autoriza al partido que defiende su permanencia a intentar aprobar en el Parlamento el denominado, es decir, el paquete de medidas legislativas preparado por el ejecutivo de turno, un baremo fundamental para demostrar su capacidad de aprobar leyes en el Parlamento y, por tanto, de garantizar la gobernabilidad.El calendario de la Cámara de los Comunes lo tiene fijado para ely, a priori, están establecidos seis días de debate en la misma semana en la que la Unión Europea tenía previsto comenzar formalmente las conversaciones para el divorcio británico, una de las grandes incógnitas de la campaña, convertida ahora en enigma dada la incertidumbre en torno a la capacidad del gobierno de sacar adelante el proceso.La extrema debilidad de Theresa May. Tras haber negado durante meses la posibilidad del adelanto electoral en nombre de la estabilidad y de la prioridad que el Gobierno debía dar al Brexit, su ventaja en las encuestas y la aparente debilidad de su rival laborista la hicieron caer en una tentación que ya había hecho resbalar a su antecesor con el referéndum que provocó su caída política.Su arriesgada apuesta por una convocatoria que, como el plebiscito comunitario, no era un clamor entre la ciudadanía, sino una apuesta en clave interna, dejó su continuidad letalmente expuesta al veredicto de las urnas, ya que cualquier resultado que no implicase una notable ampliación de la hegemonía parlamentaria de 17 que defendíaAunqueanticipado por algunos sondeos, la bomba de los sondeos a pie de urna, conocidos al cierre de los colegios, anticipaba un escenario en el que todas las opciones quedaban abiertas en materia de Brexit y que podría dilatar un proceso que comenzó la cuenta atrás de dos años el pasado 29 de marzo.Como consecuencia, el gran enigma de la campaña, que ninguno de los partidos quiso aclarar, afronta en el actual escenario más interrogantes incluso, sobre todo si el varapalo a May se interpreta conplanteada por la primera ministra con la salida del mercado único, de la unión aduanera y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia.