El Muro de Berlín cumple este lunes tantos días derribado como los que estuvo en pie

Cinco horas de vértigo

Decepción en el este

El Muro de Berlín fue uno de los símbolos más importantes del siglo XX, toneladas de hormigón que durante 28 años, dos meses y 26 días separó los sistemas políticos del este y el oeste de Alemania . Este lunes, el Muro de Berlín cumpleSus huellas son aún visibles en la capital alemana, donde, reconvertidos en una especie de museo de la historia viva, son inmortalizados de forma continua en selfies por los turistas.El Checkpoint Charlie es uno de los puntos fronterizos más famosos del Muro de Berlín : conectaba la zona de control estadounidense con la soviética. Ahora una foto con un joven disfrazado de soldado americano, bandera en mano, cuesta tres euros."Yo viví la caída del muro a través de la televisión", recuerda Susanne Ehard, originaria de Baviera, quien se encuentra estos días de visita en Berlín. Ella, nacida y criada en el oeste, entiende que aunque la barrera física ha desaparecido, a día de hoy todavía se constatan"Tenemos uno", agrega al compararse con algunos compañeros de trabajo originarios de la extinta República Democrática Alemana (RDA).En el este, todavía son muchos los que se resisten a mitificar la. Un gran malentendido, cinco horas de vértigo y miles de personas sedientas de libertad se aliaron a última hora del 9 de noviembre de 1989 para lograr una hazaña que parecía imposible: tirar abajo el Muro de Berlín.El anuncio de que la RDA otorgaría permisos para salir del país hizo que decenas de miles de berlineses orientales sepidiendo cruzar al oeste.La apertura de los pasos llevó a unas 100.000 personas a visitar esa misma noche, donde fueron recibidos con lágrimas y abrazos en imágenes que dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en icono del final del siglo XX.La caída del Muro de la Vergüenza tuvo consecuencias globales e inmediatas. Además de simbolizar el derrumbe del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría, posibilitó lade la mano del canciller Helmut Kohl y dejó vía libre a la Europa unida de hoy.No obstante, la exaltación general de la que informaban los medios nacionales e internacionales se mezclaba con las incertidumbres y miedos de aquellos que no sabían qué les esperaba ahora se desmoronaba un sistema, el comunista, que les fue vendido como "idílico" desde las estructuras de poder. Muchosse sienten a día de hoy losAunque el nivel de vida ha aumentado desde 1989 en los territorios que antes pertenecían al sector oriental, los "paisajes floridos" prometidos por Kohl en la antigua RDA no llegaron y muchos de sus ciudadanosEn ellos, las pensiones son más bajas y los pueblos y ciudades se vacían de jóvenes que huyen al oeste en búsqueda de perspectivas de futuro.De ahí que en las pasadas elecciones generales del 24 de septiembre, el partido ultraderechista y de tintes xenófobos Alternativa para Alemania (AfD) lograse convertirse en la"En el oeste de Alemania a menudo ha habido una sensación de superioridad", señala el psicólogo. "Los jóvenes de hoy apenas se pueden. Para ellos, ver un fragmento del Muro de Berlín es tan lejano como la Segunda Guerra Mundial o el Holocausto", ha explciado.Para las nuevas generaciones, la apertura impulsada poren la Unión Soviética a finales de los ochenta que propiciaron una creciente demanda de libertad y democracia en la RDA, mientras miles dea través de Hungría, Polonia y Checoslovaquia, no son más que los apuntes que deben memorizar para un examen de historia.Y las célebres imágenes de, miembro del politburó de la RDA, anunciando de forma atropellada y sin darse cuenta la caída del Muro de Berlín en una rueda de prensa constituyen a lo sumo elpara los millenials.Sondeos recientes revelan que la mayoría de los. "Este déficit de conocimiento favorece la nostalgia, la idealización y el mito sobre la RDA", opina, directora de la Fundación para el Estudio de la dictadura comunista de la RDA.Hasta la fecha, en todo el país no existe una cátedra sobre la historia de la República Democrática Alemana y la investigación y docencia en relación a la extinta RDA cada vez es más reducida. "Esto no repercute negativamente solo en la formación de los futuros profesores de historia, sino también en la, concluye.