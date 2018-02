Más de 120 cooperantes británicos fueron investigados por abusos sexuales en 2017.

"Cancelaremos la financiación"

Prostitutas también en Chad

Más debritánicas fueron investigados o acusados por presuntos abusos sexuales sólo durante 2017, según publica The Times. El periódico, que desveló este viernes que cooperantes de Oxfam habían utilizado dinero de la organización para montar orgías con prostitutas , apunta a varias ONG:, Save the Children 31, Christian Aid dos incidentes, y la Cruz Roja reconoció "varios casos", que el medio cifra en hasta cinco.De hecho, Oxfam informó a las autoridades de, mientras que las 34 restantes se investigaron a nivel interno y se saldaron con un total de 22 empleados o voluntarios despedidos . En este sentido,, directiva de Oxfam en Reino Unido, reconoció haberde los hechos de 2011, y aseguró que la ONG tiene ahora una "cultura de franqueza y transparencia". Oxfam internacional tiene 5.000 empleados y más de 23.000 voluntarios.Un antiguo cooperante en la Cruz Roja y en Naciones Unidas , aseguró a The Times que no había respuesta a laentre los trabajadores de las ONG. En este sentido, recordó lo que vio en Filipinas: "Podías ver hombres de negocios, turistas y cooperantes con chicas locales. Les preguntabas: '¿Cuántos años crees que tienen?', a lo que ellos respondían con un guiño:".La secretaria de Desarrollo Internacional británico,, amenazaba congubernamentales para Oxfam o "cualquier otra organización que tenga problemas de protección" de víctimas de abusos, y calificó como "totalmente despreciable" que hubiera acusaciones reiteradas de abusos sexuales en el sector de la cooperación.En este sentido, Mordaunt explicó que esperaba "cooperación total" de las ONG con las autoridades, y reiteró su amenaza:Este domingo, The Observer revelaba cómo los cooperantesdurante la misión de Oxfam Reino Unido en Chad , en 2006. El grupo de cooperantes, dirigido por—el directivo que dimitió tras el caso de Haití—, "invitaba a las mujeres para las fiestas. Sabíamos que no eran sólo amigas, sino algo más", reconoce uno de los empleados.Este mismo empleado alertaba de que, a pesar de tener un gran respeto por Oxfam y el trabajo que hacen las ONG, "este es". Desde la organización alegan no tener registros de que empleados en Chad fueran despedidos en 2006.