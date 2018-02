Theresa May asegura que "no hay posibilidad de un segundo referéndum" sobre la salida de la UE

Pacto de seguridad con la UE

La primera ministra británica, Theresa May sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea tras la victoria de los partidarios de la separación en el plebiscito de junio de 2016, informa Europa Press."Nos vamos de la UE y n(al bloque). Creo que es importante", resaltó May este sábado durante su comparecencia en la Conferencia de Seguridad de Múnich."El pueblo británico es del parecer de que, si se toma una decisión,como si se hubieran equivocado", añadió en la entrevista posterior a su comparecencia y emitida por la cadena de TV británica Sky News May estimó que el acuerdo que regulará la relación entre Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit quedará más o menos, aunque muchos de sus aspectos ya entrarán en vigor a lo largo del año próximo.En su discurso en Múnich, también pidió a las autoridades de Bruselas que"Los aspectos clave de nuestra futura asociación en este ámbito ya habrán entrado en vigor a partir de 2019", aseguró May."La asociación que necesitamos crear es una que ofrezca a Reino Unido y la Unión Europea una forma de combinar nuestros esfuerzos para lograr el mayor efecto posible en lo que a nuestros intereses se refieren", añadió.En el discurso, May advirtió a la Unión Europea de las "consecuencias perjudiciales en el mundo real" que comportaráque Reino Unido mantendrá con la UE después de que abandone el bloque."Debemos hacer lo que sea más práctico y pragmático para", hizo saber la primera ministra.