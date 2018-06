'The Guardian' publica en la edición impresa una lista con los nombres de 34.361 migrantes muertos en las últimas dos décadas en su travesía a Europa

Publicada el 22/06/2018 a las 13:53 Actualizada el 22/06/2018 a las 14:56

El periódico británico The Guardian publicó esta semana en su edición en papel una lista que incluye a 34.361 refugiados que murieron en suDesde 1993, United para la Accion Intercultural, se ha encargado de registrar los detalles de los afectados en esta crisis migratoria: nombres, orígenes, causas, muertes… Lase publicó completa el periódico y también esta disponible para su descarga en la web.Cuentan 34.361 cadáveres pero la lista sigue aumentando. Las muertes no ocurren solo en el mar, también en los centros de detención, en los asilos y en las ciudades,, no existen sus países de origen, sus nombres y a veces, ni sus cuerpos.La lista arroja una verdad desagradable: la llegada de inmigrantes a Europa ha sido. Para configurar dicha lista, el equipo ha recurrido a informes de la prensa local, nacional, internacional y registros de las ONG. Los datos desvelan que la mayoría de los fallecidos son anónimos –la lista solo identifica alrededor de 1.000 nombres– y que la mayoría murieron en el mar. En el caso de aquellos que llegan a Europa,Los activistas reconocen que esta lista no es exhaustiva y probablemente el número real sea mucho mayor, habiendo desaparecido sin dejar rastro.El documento muestra undespués de 2014, con la intensificación del conflicto sirio . Se pasó de 900 muertes por ahogamiento en 2013 a 3.500 en 2017. Es muy poco probable además que se denuncien aquellas muertes que ocurren en áreas remotas de África o en los mismos campos de detención libios , donde desconocen las cifras.Geert Ates, fundador de la organización United for Intercultural Action, explica por qué llevaron a cabo la recopilación, pensaron que si alguien leía la historia sobre la muerte de una persona en un periódico no supondría un gran problema, sin embargo, si los reunieran todos juntos, podrían